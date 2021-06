Tim Gajser (Honda): Antworten auf Fan-Fragen

Motocross-Weltmeister Tim Gajser gab seinen Fans die Gelegenheit zu einer Fragerunde vor dem MXGP-Saisonstart. Großes Thema war seine private Trainingspiste.

Weltmeister Tim Gajser entspannte sich zuletzt an der Adria in Kroatien auf seinem Anwesen, ehe es für den Honda-Werksfahrer in die entscheidende Phase der Vorbereitung auf die neue Saison in der MXGP-Motocross-WM ging. Die neue Motocross-WM-Saison startet am 13. Juni im russischen Orlyonok – nicht weit entfernt vom einstigen Olympia-Ort Sotchi.

In den vergangenen Wochen hat Gajser die Naturpiste von Lemberg übernommen und daraus in kurzer Zeit ein echtes Schmuckstück gemacht, mit herrlicher Streckenführung, moderner Infrastruktur und Garagen. Dazu ist auch noch eine Bewässerungsanlage in Planung. Die Piste soll künftig an bestimmten Tagen auch als Trainings-Areal geöffnet sein, kündigte der 24-Jährige in einer Frage-Antwort-Runde gegenüber seinen Fans an.

Auch der weiteste Sprung auf seiner privaten Trainingspiste «TIGA243 Land», die Ähnlichkeiten mit seiner Lieblingsstrecke von Matterley Basin aufweist, war ein Thema. «Der weiteste Jump geht etwa auf 38 Meter», verriet Gajser nicht ohne Stolz. Der Publikumsliebling wurde auch gefragt, warum er die Hände manchmal hinten an den Auspuff seiner Honda hält. «Das mache ich einfach, wenn es draußen kalt ist, um meine Hände etwas zu wärmen», klärte der vierfache Champion auf.

Zuletzt wurde sogar eine offizielle Pressekonferenz der slowenischen Föderation auf dem Areal des TIGA243-Lands abgehalten. Honda HRC hat dort auch bereits ein Video produziert.

Fakt ist: Tim Gajser ist in der Vorbereitung auf die neue Saison 2021 noch ungeschlagen. Bei seinen Auftritten im Rahmen der italienischen Elite-Serie in Montevarchi und Maggiora entschied der Slowene alle Rennen für sich.