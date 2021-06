Tim Gajser (Honda): Countdown beginnt mit Heimrennen

MXGP-Motocross-Weltmeister Tim Gajser schießt sich auf den Grand Prix-Start in Russland mit einem Auftritt in seinem Heimatland ein.

Die neue Saison in der Motocross-WM beginnt am 13. Juni mit dem Grand Prix von Russland in Orlyonok, unweit der ehemaligen Olympia-Stadt Sotschi. Orlyonok ist eine teils sehr harte und schnelle Naturstrecke mit einigen weiten Sprüngen und Geländepassagen.

Die Vorbereitung der Top-Asse läuft derzeit längst auf Hochtouren. MXGP-Weltmeister Tim Gajser (24) hat nach einem Kurz-Trip zur Erholung nach Kroatien wieder seine finale Vorbereitung auf die russische WM-Runde in Angriff genommen.

Ideal scheint nun sein Plan mit der Teilnahme am Rennen zur internationalen slowenischen Meisterschaft in Orehova Vas am kommenden Samstag. Die ehemalige Grand Prix-Strecke vor den Toren von Marburg ist wie Orlyonok ebenfalls eine erdigen Natur-Bahn, mit vielen natürlichen Geländepassagen.

Gajser wird in Orehova Vas seinen bereits dritten Renneinsatz im Rahmen der Vorbereitung bestreiten. Red Bull-KTM-Star Jeffrey Herlings (26) fuhr bisher zwei Rennen in Großbritannien und zuletzt in Frankreich, die er jeweils als Gesamtsieger beendete, jedoch keine weiße Weste behielt.

Auch der Schweizer Yamaha-Werksfahrer und Vize-Weltmeister Jeremy Seewer (26) hat vor zehn Tagen in Crisolles wie der Deutsche Honda-Fahrer Henry Jacobi (24) seine ersten Rennen bestritten. Einzig die beiden De Carli-KTM-Asse Tony Cairoli (35) und Jorge Prado (20) haben bisher in der Riege der 450-ccm-Topstars ihre Karten noch nicht aufgedeckt.

Termine Motocross-WM 2021, Stand 31.3.2021

13. Juni: MXGP Russland, Orlyonok

27. Juni: MXGP Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, 250

04. Juli: MXGP Italien, Maggiora, EMX125, EMX OPEN

11. Juli: MXGP Lettland, Kegums, EMX250, EMX OPEN

18. Juli: MXGP Niederlande, Oss, EMX250, EMX OPEN

25. Juli: MXGP Tschechien, Loket, WMX, OPEN, EMX2t

01. August: MXGP Flandern, Lommel, WMX, EMX250, EMX2t

15. August: MXGP Schweden, Uddevalla, EMX250, EMX125

22. August: MXGP Finnland, KymiRing, EMX250, EMX125

05. September: MXGP Türkei, WMX, EMX OPEN, EMX2t

19. September: MXGP Sardinien, Riola Sardo, EMX65, EMX85

03. Oktober: MXGP Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMX125

10. Oktober: MXGP Frankreich, TBA, EMX250, EMX125

17. Oktober: MXGP Spanien, Xanadu, WMX, EMX125

24. Oktober: MXGP Portugal, Agueda, EMX250, EMX125

31. Oktober: MXGP Trentino, Pietramurata, WMX, EMX125

14. November: MXGP Argentinien, tba

28. November: MXGP Asien, Borobudur (Indonesien)

05. Dezember: MXGP Indonesien, Bali



Motocross der Nationen:

26. September - Mantua (ITA)



