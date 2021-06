Livestream: Ernée mit zahlreichen WM-Piloten

Ein Teil der Motocross-Weltelite trifft sich am Wochenende in Ernée

Das Rennen zur '24MX-Tour' im französischen Ernée am kommenden Wochenende wird live in Facebook übertragen. Mit dabei sind unter anderem Herlings, Febvre, Seewer, Coldenhoff, Watson, Jacobi, Vialle, Geerts und Hofer.

Am kommenden Wochenende haben die WM-Protagonisten ihre letzte Gelegenheit, sich unter Rennbedingungen auf den Auftakt der Motocross-WM in Russland vorzubereiten. Red Bull KTM Werksfahrer Antonio Cairoli startet in Italien, MXGP-Weltmeister Tim Gajser (Honda) nimmt an einem Rennen zur slowenischen Meisterschaft teil.

Auf der WM-Strecke von Ernée (Westfrankreich) treten am Wochenende gleich mehrere namhafte WM-Starter an: Jeffrey Herlings (KTM) stellt sich dem kompletten Yamaha Werksteam mit Jeremy Seewer, Glenn Coldenhoff und Ben Watson. Außerdem hat sich das Kawasaki-Werksteam mit Romain Febvre und Ivo Monticelli angemeldet. Der deutsche JM-Honda-Pilot Henry Jacobi wird ebenfalls am Startgatter stehen.

Auch die MX2-Klasse ist stark besetzt: Weltmeister Tom Vialle (KTM) wird gegen den Vizeweltmeister des Vorjahres Jago Geerts (Yamaha) antreten. Außerdem starten René Hofer (KTM), Thibault Benistant (Yamaha) und das Kawasaki Werksteam mit Roan van de Moosdijk und Mikkel Haarup.

Die Rennen in Ernée können im kostenpflichtigen Livestream ab 9 Uhr MESZ für 5.49 € über Facebook verfolgt werden.