Video: Jago Geerts (Yamaha) in Krasna Lipa 01.06.2021 - 22:29 Von Thoralf Abgarjan

Motocross-WM MX2 © Yamaha Jago Geerts in Krasna Lipa

MX2-Vizeweltmeister Jago Geerts startete am letzten Wochenende in der tschechischen Republik zu einem internationalen Rennen. Nächste Woche will der Belgier noch in Ernée antreten, um sich auf die WM vorzubereiten.