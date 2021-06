Antonio Cairoli (KTM): Start am Wochenende in Italien

Antonio Cairoli startet am Wochenende in Italien

Eine Woche vor dem Beginn der Weltmeisterschaft in Russland wird nun auch Red Bull KTM Werksfahrer Antonio Cairoli am kommenden Wochenende an einem Rennen zur italienischen Prestigemeisterschaft teilnehmen.

Bisher hat KTM-Werksfahrer Antonio Cairoli kein einziges der Saisonvorbereitungsrennen bestritten. Aber unbestritten ist: Am nächsten Wochenende beginnt im russischen Orlyonok die Weltmeisterschaft. Cairolis härteste Rivalen haben allesamt schon ein oder mehrere Rennen absolviert und auch gewonnen. Von Tim Gajser bis Jeffrey Herlings bekamen aber auch alle Protagonisten das berüchtigte 'armpump' im ersten Rennen.

Cairoli nutzte die rennfreie Zeit, um sein Knie in Form zu bringen, das ihm bereits im letzten Jahr stark behinderte. Wie stark er in diesem Jahr ist, wird maßgeblich davon abhängen, wie stark ihn seine Bänderverletzungen im Knie behindern werden.

Um sich kurz vor dem WM-Start ausreichend in Form zu bringen, entschied sich nun der neunfache Weltmeister kurzfristig zu einer Teilnahme am Rennen zur italienischen Prestigemeisterschaft in Cavallara di Mondavio in der Nähe von San Marino. Bei der Strecke handelt es sich um eine Hartbodenstrecke. Cairoli findet dort also ähnliche Bedingungen vor wie in Orlyonok an der Schwarzmeerküste.

Voraussichtlich werden sich noch weitere WM-Protagonisten anmelden. Mit dabei sein wird auch Alessandro Lupino (KTM), der in Pala (USA) am Eröffnungsrennen der US Nationals teilnahm und im zweiten Lauf Rang 16 erreichte.