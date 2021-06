Ernée: KTM-Stars Herlings und Vialle siegen

Die beiden Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings (MX1) und Tom Vialle (MX2) gewannen das WM-Vorbereitungsrennen auf dem WM-Kurs von Ernée (Frankreich). Die beiden deutschen Piloten erreichten jeweils die Top-10.

Die Rennen der MX24 Tour in Ernée wurden von zahlreichen WM-Protagonisten als letzter Test für den WM-Auftakt in Russland am kommenden Wochenende genutzt. Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings hatte keinen guten Start in den ersten Lauf und musste sich zunächst vom Mittelfeld aus nach vorn arbeiten. Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer konnte das Rennen nach gutem Start von der Spitze aus kontrollieren und war am Ende für Herlings unerreichbar. Seewers Yamaha-Teamkollege Glenn Coldenhoff wurde im ersten Lauf Dritter.

Herlings gewann den 'holeshot' zum zweiten Lauf, musste sich aber gegen einen angriffslustigen Romain Febvre (Kawasaki) zur Wehr setzen. Mit seinem Sieg im zweiten Lauf holte sich 'The Bullet' auch den Tagessieg. «Das war noch einmal ein gutes Training für den WM-Start», resümierte der Niederländer. «Die Strecke war sehr gut. Es gab viele unterschiedliche Linien und Überholmöglichkeiten. Das Rennen hat Spaß gemacht und ich freue mich über diesen Sieg.»

Der deutsche MXGP-Starter Henry Jacobi (Honda) beendete den Tag auf Gesamtrang 9. Neben den Werksteams von Yamaha, Kawasaki und KTM war in Ernée auch das Husqvarna-Werksteam präsent. Thomas Kjer Olsen schaffte es noch in die Top-10. Der letztes Jahr schwer verunglückte Arminas Jasikonis wurde 13. der Gesamtwertung.

Ergebnis Ernée, MX1:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-1

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1-3

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-2

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-4

5. Ivo Monticelli (I), Kawasaki, 7-5

6. Ben Watson (GB), Yamaha, 5-8

7. Jordi Tixier (F), KTM, 9-6

8. Miklo Potisek (F), Yamaha, 6-12

9. Henry Jacobi (D), Honda, 13-7

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 11-9

11. Maxime Desprey (F), Yamaha, 10-13

12. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 8-18

13. Arminas Jasikonis (LT), Husqvarna, 18-10

Beide Rennen der MX2-Klasse wurden vom amtierenden MX2-Titelverteidiger Tom Vialle dominiert. Er gewann die Tageswertung vor Thibault Benistant (Yamaha), Mathys Boisramé (Kawasaki) und dem österreichischen Red Bull KTM Werksfahrer René Hofer. GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder wurde Sechster der Tageswertung.

Ergebnis Ernée, MX2:



1. Tom Vialle (F), KTM, 1-1

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-2

3. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 3-3

4. René Hofer (A), KTM, 4-5

5. Tom Gyon (F), KTM, 6-6

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 15-4

...

12. Jago Geerts /B), Yamaha, 5-DNF