Vorschau: EMX & WM in Matterley Basin

Die Motocross-WM geht im englischen Matterley Basin in ihre zweite Runde. Die beiden Titelverteidiger starten als WM-Führende. Am Samstag findet der Auftakt der EMX125/250 Europameisterschaften statt.

Am kommenden Wochenende haben die Protagonisten der US-Nationals Pause. Die WM geht im Matterley Basin in ihre zweite Runde. Die Wetterprognosen für den Samstag sind derzeit noch gut. Bei Temperaturen um die 20 Grad soll es am Eröffnungstag der EMX-Europameisterschaft teils bewölkt und teils sonnig werden. Doch am Sonntag, an dem die WM-Protagonisten am Start stehen, sagen die Meteorologen eine Regenwahrscheinlichkeit von 100 % voraus. Der zweite Lauf der Motocross-WM 2021 könnte somit das erste Regenrennen des Jahres werden.

In beiden WM-Klassen haben die Titelverteidiger das Zepter übernommen. MX2-WM-Leader und Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle hatte Mitte der Woche einen heftigen Trainingscrash zusammen mit Roan van de Moosdijk (Kawasaki), doch sein Start in Winchester scheint nicht gefährdet zu sein.

In der MX2-WM werden 5 deutsche Piloten am Startgatter stehen: Simon Längenfelder (GASGAS) und Lion Florian (KTM) bringen aus Russland bereits WM-Punkte mit. Mit Noah Ludwig (KTM), Paul Haberland (Honda) und Marnique Appelt (KTM) stellen sich in England 3 weitere deutsche Fahrer der WM-Konkurrenz.

In der MXGP Premiumklasse starten mit Henry Jacobi (Honda) und Tom Koch (KTM) diesmal zwei deutsche Fahrer. Erstmals seit seiner schweren Kopfverletzung im letzten Jahr wird auch Husqvarna-Werksfahrer Arminas Jasikonis wieder am Startgatter eines WM-Laufs stehen.

Matterley Basin ist eine weitläufige Hartbodenstrecke. Sollte es aber am Sonntag regnen, könnten die Karten bei einer Schlammschlacht sicher ganz neu gemischt werden.

Jeremy Sydow wird den Saisonauftakt der Europameisterschaft EMX250 leider verpassen. Der deutsche Hutten Metaal Yamaha Pilot steht zwar in der 'Entry List', aber sein Gesundheitszustand macht einen Start in England leider unmöglich.

MX2 WM-Stand nach Runde 1:



1. Tom Vialle (F), KTM, 50

2. Ruben Fernandez (E), Honda, 42, (-8)

3. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 40, (-10)

4. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 36, (-14)

5. René Hofer (A), KTM, 34, (-16)

6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 27, (-23)

7. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 24, (-26)

8. Mattia Guadagnini (I), KTM, 23, (-27)

9. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 22, (-28)

...

18. Lion Florian (D), KTM, 8, (-42)

MXGP WM-Stand nach Runde 1:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 50

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 40, (-10)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 37, (-13)

4. Alessandro Lupino (I), KTM, 34, (-16)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 31, (-19)

6. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 27, (-23)

7. Jorge Prado (E), KTM, 25, (-25)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 20, (-30)

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 20, (-30)

10. Antonio Cairoli (I), KTM, 20, (-30)

So können die Rennen in Matterley Basin live verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV (Grand-Prix: 10,99, Saisonpass 119,99)

Zeitplan Matterley Basin (MESZ)

Samstag, 26.6.2021:



12:00 - Studio Show mit Paul Malin

14:05 - EMX125 Lauf 1

14:55 - EMX250 Lauf 1

16:05 - EMX125 Lauf 2

17:00 - EMX250 Lauf 2

Sonntag, 27.6.2021:



10:30 - MX2 Training

11:30 - MXGP Freies Training / Zeittraining (Live)

13:00 - MX2 Wertungslauf 1 (Live)

14:00 - MXGP Wertungslauf 1 (Live)

16:00 - MX2 Wertungslauf 2 (Live)

17:00 - MXGP Wertungslauf 2 (Live)