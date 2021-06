Tom Vialle: Frontalcrash mit Moosdijk im 3. Gang

Heute wurden Einzelheiten des Trainingsunfalls von Tom Vialle am letzten Donnerstag bekannt, die zum Ausfall des MX2-Titelverteidigers in Matterley Basin führten. Vialle hatte einen Frontalcrash mit van de Moosdijk.

Die Bilder, die nach Vialles Trainingscrash in Lelystad im Internet kursierten, ließen schon am letzten Donnerstag nichts Gutes vermuten: Vorderrad verbogen, Reifen abgestreift, Front völlig zerstört, Kotflügel und Nummernschild abgerissen...

Am letzten Sonntag in Matterley Basin wollte Vialle antreten, doch mit der Handverletzung, die er sich bei diesem Crash zufügte, konnte er den Lenker nicht festhalten. Das Team entschied sich, das Rennen in England auszusitzen. Bekannt war bis dahin, dass Roan van de Moosdijk bei dem Crash in Lelystad beteiligt war. Erst heute wurden Details bekannt.

Vialle und van den Moosdijk sind frontal bei hoher Geschwindigkeit zusammengekracht. Van de Moosdijk trainierte den Start und kam im 3. Gang Vollgas von der Startgeraden ab und kollidierte auf der Gegenfahrbahn frontal mit Vialle.

«Die Spurrinnen waren tief und ich bin ganz außen gestartet. Ich habe mich voll auf meinen Start konzentriert, und bin bei voller Beschleunigung in eine Spurrinne gekommen, habe die Balance verloren und bin auf die Gegenfahrbahn gekommen, wo gerade Vialle unterwegs war. Es war keine Absicht und es tut mir auch Leid, dass es passiert ist», kommentierte van de Moosdijk. «Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes war ich im 3. Gang Vollgas.»

KTM Team-Manager Dirk Grübel bestätigte, dass sich Vialle keine Brüche zugezogen hat. «Wir werden Vialle in dieser Woche weiter beobachten und Untersuchungen durchführen lassen. Im Moment gehen wir davon aus, dass er am Wochenende in Maggiora wieder antreten kann.»