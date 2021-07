Jeffrey Herlings (KTM) siegt in Maggiora, Jacobi P5

Jeffrey Herlings holte in Maggiora seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der laufenden Saison

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann den Großen Preis von Italien in Maggiora unter schlammigen Bedingungen vor Glenn Coldenhoff (Yamaha) und Antonio Cairoli (KTM). Henry Jacobi sensationell auf P5.

Zu Beginn des zweiten MXGP-Laufs in Maggiora begann es zu regnen, wodurch sich die Streckenbedingungen im Vergleich zu Moto-1 schlagartig änderten. Glenn Coldenhoff (Yamaha) gewann den 'holeshot' und führte das Rennen 11 Runden lang an. Dahinter brachte sich Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings, der den ersten Lauf nur auf Rang 6 beendete, in Position. «Im ersten Lauf hat sich ein Stein in meine Hinterradbremse verklemmt, so dass ich nicht voll angreifen konnte. Ich wollte im zweiten Lauf unbedingt ein besseres Ergebnis», erklärte Herlings.

'The Bullet' wartete auf seine Chance und übernahm in der 12. Runde die Führung, die er bis ins Ziel nicht mehr aus der Hand gab. Mit einem 6-1- Ergebnis gewann er den Großen Preis von Italien.

WM-Leader Tim Gajser (Honda) haderte mit den schlammigen Bedingungen. Er kam nur auf Rang 11 aus der ersten Runde, stürzte und musste sich am Ende mit Platz 6 zufriedengeben. Dennoch verteidigte er das 'redplate' des WM-Leaders, aber sein Vorsprung auf Herlings schmolz von 15 auf 6 Punkte zusammen.

Romain Febvre (Kawasaki), der Sieger des ersten Laufs, kam mit den schlammigen Bedingungen ebenfalls nicht gut zurecht. Der Franzose stürzte insgesamt dreimal und beendete den zweiten Lauf nur auf P12.

Red Bull KTM Werksfahrer Antonio Cairoli startete auf Rang 4 erneut gut ins Rennen, haderte aber mit seiner Schutzbrille. Schließlich warf er die verschlammte Brille weg und versuchte sich ohne Augenschutz bis zum Ende des Rennens durchzuschlagen. Dabei hatte er es mit einem harten Konkurrenten zu tun: Henry Jacobi (Honda), der das beste MXGP-Rennen seiner Karriere ablieferte.

Der Deutsche startete hinter Coldenhoff und Herlings auf Rang 3. In der ersten Hälfte des Rennens griff er sogar Jeffrey Herlings auf P2 an. Bis zum Ende des zweiten Laufs (Runde 14 von 17) hielt sich der Thüringer auf Rang 3 und wehrte mehrere Angriffe von Cairoli erfolgreich ab.

Cairoli seinerseits bekam Druck von Prado und Jonass. Ausserdem war der Sizilianer ohne Brille unterwegs und musste unbedingt an Jacobi vorbei, um wegen seines Brillen-Handicaps nicht weiter zurückzufallen. In Runde 15 kam für Cairoli endlich der Befreiungsschlag, als er sich gegen den Deutschen durchsetzen konnte und P3 absicherte.

Pauls Jonass (GASGAS) setzte sich dahinter gegen Jorge Prado (KTM) durch und buchstäblich auf den letzten Metern fing Jonass noch Jacobi ab. Jacobi war im Ziel entsprechend enttäuscht, aber dennoch war seine Leistung in diesem Rennen bemerkenswert!

Jeremy Seewer (Yamaha) fuhr ein unauffälliges Rennen auf Rang 8. Arnaud Tonus (Yamaha) stürzte bei der Einfahrt in die 'Goggle Lane' beim Brillenwechsel und kam danach auf Rang 16 ins Ziel.

Am Ende des Tages in Maggiora rückte die WM-Spitze enger zusammen. Jeffrey Herlings feierte seinen ersten Grand-Prix-Sieg der Saison und Henry Jacobi hat nach seinem Horrorcrash in Matterley Basin vor einer Woche den Schlüssel für Top-10-Ergebnisse wiedergefunden. Der 4. Lauf zur Motocross-WM findet in zwei Wochen im niederländischen Oss statt.

Ergebnis Maggiora, Moto-2:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

3. Antonio Cairoli (I), KTM

4. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

5. Henry Jacobi (D), Honda

6. Tim Gajser (SLO), Honda

7. Jorge Prado (E), KTM

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

9. Alessandro Lupino (I), KTM

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta

11. Ben Watson (GB), Yamaha

12. Romain Febvre (F), Kawasaki

13. Kevin Strijbos (B), Yamaha

14. Shaun Simpson (GB), KTM

15. Alvin Östlund (SWE), Yamaha

16. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

17. Jimmy Clochet (F), Beta

18. Brian Bogers (NL), GASGAS

19. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

20. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

...

26. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Tom Koch (D), KTM

Grand-Prix-Wertung:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 6-1

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-2

3. Antonio Cairoli (I), KTM, 3-3

4. Jorge Prado (E), KTM, 2-7

WM-Stand nach Runde 3:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 124

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 118, (-6)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 107, (-17)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 105, (-19)

5. Jorge Prado (E), KTM, 97, (-27)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 86, (-38)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 82, (-42)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 82, (-42)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 69, (-55)

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 60, (-64)

..

14. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 36, (-88)

...

18. Henry Jacobi (D), Honda, 27, (-97)

...

29. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 1, (-123)