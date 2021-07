Henry Jacobi (Honda): «Mein vielleicht bestes Rennen»

Der deutsche MXGP-Motocross-Pilot Henry Jacobi zeigte im zweiten Rennen von Maggiora im Schlamm eine famose Leistung und holte sein bisher bestes 450er-WM-Ergebnis.

Henry Jacobi sorgte am Sonntag in beiden MXGP-WM-Läufen von Maggiora für Aufsehen. Beide Male verpasste der Thüringer auf der Honda des Teams von Jacky Martens nur um Haaresbreite den Holeshot. Im ersten Rennen fiel Jacobi nach einem Duell gegen Jeffrey Herlings (Red Bull-KTM) zurück, weil er etwas aus dem Rhythmus kam. Am Ende sprang nur P17 heraus.

Der zweite Durchgang wurde nach einem heftigen Sturm auf einer völlig aufgeweichten Schlamm-Piste gestartet. Wieder zog Jacobi auf der Außenspur beinahe in Führung, musste nur Herlings und Glenn Coldenhoff den Vortritt lassen.

Dann fuhr der 24- Jährige auf P3, hatte Herlings ständig vor sich, dem er über 15 Minuten lang gut folgen konnte und an einigen Stellen sogar schneller zu sein schien.

Als der Kontakt zu Herlings etwas riss, konnte Jacobi bis zwei Runden vor Schluss die Versuche von KTM-Ikone Tony Cairoli, der bereits ohne Brille fuhr, abwehren.

In der Schlussrunde huschte dann auch noch der starke Pauls Jonass mit der Werks-GasGas am Deutschen vorbei. Jacobi kam als Fünfter ins Ziel, war somit unmittelbar vor Weltmeister Tim Gajser auch bester Honda-Fahrer.

Zunächst wirkte der Honda-Mann noch etwas enttäuscht und klopfte sich unmittelbar nach der Zieldurchfahrt wegen der Jonass-Aktion entsetzt auf den Helm. Im Vorzelt der HM-Truppe fiel ihm dann aber das Lächeln schon wieder leichter.

«Das zweite Rennen war vielleicht das beste meiner Karriere», hielt der Deutsche fest. «Ich war fast das ganze Rennen Dritter. Wer hätte gedacht, dass die Plätze 17 und 5 gesamt für Rang 11 reichen. Ich bin froh, dass ich dem Team etwas zurückgeben konnte.»

Teamboss Jacky Martens, der am Vortag seinen 58. Geburtstag gefeiert hatte und seinen Schützling permanent mit guten Tipps versorgt, sowie die gesamte Crew zollten Jacobi für seine Leistung Respekt.

Ergebnis Maggiora, Lauf 2:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

3. Antonio Cairoli (I), KTM

4. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

5. Henry Jacobi (D), Honda

6. Tim Gajser (SLO), Honda

7. Jorge Prado (E), KTM

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

9. Alessandro Lupino (I), KTM

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta

11. Ben Watson (GB), Yamaha

12. Romain Febvre (F), Kawasaki

13. Kevin Strijbos (B), Yamaha

14. Shaun Simpson (GB), KTM

15. Alvin Östlund (SWE), Yamaha

16. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

17. Jimmy Clochet (F), Beta

18. Brian Bogers (NL), GASGAS

19. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

20. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

...

26. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Tom Koch (D), KTM

Grand-Prix-Wertung:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 6-1

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-2

3. Antonio Cairoli (I), KTM, 3-3

4. Jorge Prado (E), KTM, 2-7

WM-Stand nach Runde 3:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 124

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 118, (-6)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 107, (-17)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 105, (-19)

5. Jorge Prado (E), KTM, 97, (-27)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 86, (-38)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 82, (-42)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 82, (-42)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 69, (-55)

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 60, (-64)

..

14. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 36, (-88)

...

18. Henry Jacobi (D), Honda, 27, (-97)

...

29. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 1, (-123)