Jeff Herlings (KTM) erklärt den Zwischenfall von Oss

Obwohl Jeffrey Herlings nach dem Zwischenfall von Oss Vorwürfe an die Adresse Monticellis erhebt, war das Drama etwas komplizierter als zunächst gedacht, denn der Startmechanismus war noch nicht herausgesprungen.

Im Motocross wird vor dem Start die Vordergabel eingetaucht und mit einem Haltemechanismus arretiert, so dass das Motorrad während der wichtigen Startphase tiefer liegt und optimal beschleunigt werden kann. Sobald die Gabel nach dem Start im Rennen tiefer eintaucht, springt die Gabel aus der Arretierung heraus, so dass wieder der gesamte Federweg zur Verfügung steht. Das passiert normalerweise am ersten größeren Hindernis, der Auffahrt zu einem Sprung oder an einer Bodenwelle.

Wie die Videobilder des Zwischenfalls von Oss deutlich zeigen, war die Gabel von Herlings' KTM vor dem Absprung aber noch immer nicht nicht herausgesprungen. Der direkt neben ihm fahrende Coldenhoff springt an jenem Sprung gut 5 Meter weiter, weil Herlings selbst den Sprung mit eingetauchter Gabel kopflastig anfahren muss. Erst an der Auffahrt zum Sprunghügel wurde der Startmechanismus freigegeben und damit die Gabel entlastet. Das erklärt, warum Herlings an dieser Stelle vergleichsweise kurz sprang. Ob Monticelli, dessen Gabel sich bereits im Rennmodus befand, in dieser Situation hätte vorsichtiger agieren müssen, ist eine andere Frage. Fakt ist: Herlings fuhr bis zum Absprung mit arretiertem Startmechanismus.

Das bestätigte er selbst auch, erhebt aber dennoch Vorwürfe an die Adresse Monticellis: «Wie man im Video erkennen kann, war der Startmechanismus an meiner Vordergabel noch nicht herausgesprungen. Ich habe deshalb etwas die Balance verloren. Aber was zur Hölle hat er [Monticelli] sich dabei gedacht?»

Herlings vollbrachte die unglaubliche Leistung, trotz des von Monticellis Einschlag gebrochenen linken Schulterblattes den Lauf zu gewinnen. Die WM-Führung war für ihn nur noch die Sache von einem Punkt: Gajser hatte nach dem ersten Lauf 144 Punkte, Herlings stand bei 143 Zählern. Doch 'The Bullet' konnte und durfte mit dieser Verletzung im zweiten Lauf nicht erneut antreten.

«Die WM-Führung war zum Greifen nahe und dann passiert so etwas... Ich bin dieses Jahr so smart angegangen ohne jedes Risiko», erklärt Herlings weiter. «Mir fehlen einfach die Worte. Ich habe das Rennen mit gebrochenem Schulterblatt gewonnen. Aber ich hatte unheimliche Schmerzen. Es tut mir so Leid für das Team. Das Bike war wieder eine Rakete. Morgen werde ich mich noch einmal untersuchen lassen. Dann werden wir sehen, wann ich wieder fahren kann.»

Monticelli selbst äußerte sich vor dem zweiten MXGP-Lauf in Oss vor laufenden Kameras: «Es tut mir sehr Leid, dass das passiert ist. Ich bin den Sprunghügel ganz normal angegangen, aber Herlings ist wirklich sehr kurz gesprungen. Als ich das gesehen habe, befand ich mich bereits in der Luft und konnte nichts mehr tun.»