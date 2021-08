Henry Jacobi (Honda): Block-Pass-Konter ging nicht au

Der deutsche Motocross-MXGP-Fahrer Henry Jacobi durfte sich beim Grand Prix in Kegums trotz eines Sturzes über satten Punktezuwachs freuen.

Henry Jacobi holte sich in Kegums 17 wertvolle WM-Punkte, die ihn in der Zwischenwertung wieder auf Platz 15 bringen. Der Honda-Fahrer des JM-Teams von Jacky Martens beendete die Rennen auf den Rängen 11 und 14, was ihm auch in der Tagesabrechnung P11 einbrachte.

Im ersten Lauf kämpfte sich Jacobi von P15 in der ersten Runde auf den elften Rang nach vorne, zeigte dabei auch ein Überholmanöver gegen Kawasaki-Werksfahrer Ivo Monticelli.

In Durchgang 2 belegte der Deutsche anfangs nur P21, wetzte aber bis auf Platz 14 nach vorne. Als GasGas-Werksfahrer Pauls Jonass bei seiner Jagd vorbeistürmte, wollte Jacobi kontern. Es endete mit einer Kollision, bei der beide Fahrer am Boden landeten.

«Ich hatte in der Quali etwas Probleme. Normal sollte ich mich um P10 qualifizieren», erklärt Jacobi, der sich nur als 18. den Startplatz aussuchen konnte. «In Lauf 1 habe ich dennoch eine solide Vorstellung und bin Elfter geworden, was recht gut war.»

Der Thüringer schildert weiter: «Der Start in das zweite Rennen war gut, aber es war dann ein Knäuel mit einigen Fahrern direkt vor mir, ich habe dadurch einige Positionen verloren. Ich hatte dann einen guten Rhythmus und war um Platz 15 als ich überholt wurde.»

Jacobi zeigte sich dann ohne Respekt gegen Pauls Jonass: «Ich habe sofort gekontert und einen Block-Pass versucht, aber leider sind wir beide gestürzt. Es war meine Schuld, aber ein Unfall wie dieser kann im Rennen passieren. Denn ich muss versuchen, gegen jeden Fahrer meine Position zu verteidigen.»

«Nach dem Crash war mein Lenker etwas verbogen und die Vorderbremse etwas beschädigt, ich habe mich aber gut gefühlt, hart gearbeitet und dann noch einige Punkte geholt.»

Ergebnis MXGP Kegums, Moto 1:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Antonio Cairoli (I), KTM

4. Jorge Prado (E), KTM

5. Romain Febvre (F), Kawasaki

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

8. Alessandro Lupino (I), KTM

9. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

10. Brian Bogers (NL), GASGAS

11. Henry Jacobi (D), Honda

12. Jordi Tixier (F), KTM

13. Ben Watson (GB), Yamaha

14. Kevin Strijbos (B), Yamaha

15. Brent van Doninck (B), Yamaha

16. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

17. Tom Koch (D), KTM

18. Jeremy van Horebeek (B), Beta

19. Alberto Forato (I), GASGAS

20. Alvin Östlund (S), Yamaha

ferner:

24. Valentin Guillod (CH), Honda

28. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

30. (DNF) Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

DNS: Arminas Jasikonis (LT), Husqvarna

DNS: Arnaud Tonus (CH), Yamaha

Ergebnis MXGP Kegums, Moto 2:

1. Jorge Prado (E), KTM

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM

5. Brian Bogers (NL), GASGAS

6. Antonio Cairoli (I), KTM

7. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

8. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

9. Alessandro Lupino (I), KTM

10. Ben Watson (GB), Yamaha

11. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

12. Alberto Forato (I), GASGAS

13. Tom Koch (D), KTM

14. Henry Jacobi (D), Honda

15. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

16. Kevin Strijbos (B), Yamaha

17. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

18. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

19. Brent van Doninck (B), Yamaha

20. Hardi Roosiorg (EST), KTM

21. Jordi Tixier (F), KTM

22. Valentin Guillod (CH), Honda

ferner:

25. (DNF) Jeremy van Horebeek (B), Beta

26. (DNF) Anton Gole (S), Husqvarna

27. (DNF) Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

DNS: Arminas Jasikonis (LT), Husqvarna

DNS: Arnaud Tonus (CH), Yamaha

Grand-Prix-Wertung:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-2

2. Jorge Prado (E), KTM, 255, 4-1

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-4

WM-Stand nach WM-Runde 7:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 270

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 257, (-13)

3. Jorge Prado (E), KTM, 255, (-15)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 252, (-18)

5. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 227, (-43)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 206, (-64)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 180, (-90)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 174, (-96)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 134, (-136)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 130, (-140)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 66, (-204)

27. Tom Koch (D), KTM, 21, (-249)