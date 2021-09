Valentino Rossi & Tony Cairoli: Viele Gemeinsamkeiten

KTM-Motocross-Star Antonio Cairoli hat bekanntgegeben, dass er am Ende der Saison aufhört. Den Italiener verbinden viele Details mit Kumpel Valentino Rossi.

Antonio «Tony» Cairoli gab am gestrigen Dienstag seine Pläne im Rahmen einer eigens einberufenen Pressekonferenz in Anwesenheit des KTM-Managements in Rom bekannt. Der Italiener zieht am Jahresende den Schlussstrich unter eine schillernde Karriere in der Weltmeisterschaft.

Wie Valentino Rossi (42) hat auch Cairoli neun WM-Titel gesammelt, er ist somit der klar erfolgreichste italienische Motocross-Fahrer. Nur der legendäre Belgier Stefan Everts (48) hat Cairoli mit insgesamt zehn WM-Kronen überflügelt.

Cairoli hat wie Valentino Rossi eine Leidenschaft für schnelle Autos. Er fährt Autocross-Rennen und hat auch schon Rallyes bestritten. Fans erinnern sich besonders an die gemeinsamen Auftritte bei der Monza Rallye Show im Spätherbst.

Privat ist Cairoli als Botschafter für die Autombil-Edelmarke Lamborghini tätig. Beide Ikonen haben auch schon Testfahrten in Formel-1-Boliden hinter sich.

Wie MotoGP-Ikone Valentino Rossi, der demnächst Vater einer Tochter wird, hat auch Antonio Cairoli Verantwortung für eine kleine Familie mit seinem Sohn Chase und seiner niederländischen Gattin Jil.

Tony Cairoli ist der erste Motocrosser in Europa, der mit seinen eigenen Bekleidungslinie hohe Verkaufszahlen erreicht. Seinem Kumpel Rossi mit dessen heiß begehrten VR46-Produkten kann er selbstverständlich nicht das Wasser reichen.