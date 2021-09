WM-Kalenderupdate: Deutschland-GP bleibt am 3.10.

Erwartungsgemäß wurden die beiden Überseerennen in Indonesien und Argentinien aus dem Kalender gestrichen. Statt dessen soll es ein Triple-Event in Trentino und eine Doppelveranstaltung in Mantova (Italien) geben.

Der Motorrad Weltverband FIM und Serienvermarkter Infront Moto Racing veröffentlichten ein neues Kalenderupdate. Der Deutschland-Grand-Prix am 3. Oktober ist von dem Update nicht betroffen und bleibt unverändert im Kalender.

Gestrichen wurden wegen der unverändert angespannten Covid-19-Lage erwartungsgemäß die beiden Überseerennen in Indonesien und Argentinien. Statt dessen wird es in Pietramurata ein Triple-Event mit 3 Veranstaltungen in Folge und einem Mittwochsrennen geben. Danach gibt es eine erstaunlich lange Pause von 4 Wochen, bevor die letzten beiden Rennen der Saison am 28. November und am 5. Dezember in Mantova über die Bühne gehen sollen, wo auch am 26. September das Motocross der Nationen stattfindet.

6 weitere WM-Läufe werden also in Italien ausgetragen. Am Ende der Saison 2021 werden damit 7 von 18 WM-Läufen in Italien stattgefunden haben - das Motocross der Nationen nicht mitgerechnet.

Kalender 2021, Stand 10. September 2021



19. 09.: Sardegna, Riola Sardo (I), EMX65, EMX85

03. 10.: Germany, Teutschenthal (D), EMX125, EMX250

10. 10.: France, Lacapelle Marival (F), EMX125, EMX250

17. 10.: Spain, Xanadu Arroyomolinos (E), WMX, EMX125

24. 10.: Trentino, Pietramurata (I), WMX, EMX125

27. 10.: Pietramurata, Pietramurata (I), EMX125, EMX250

31. 10.: Garda Pietramurata (I), EMX125, EMX250

28. 11.: Lombardia , Mantova (I), EMX2t, EMX250

05. 12.: Citta‘ di Mantova, Mantova (I), EMX125, EMX250