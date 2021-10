Zeitplan: MXGP Grand-Prix Of Pietramurata

Die Ausgangslage für den 15. Lauf zur Motocross-WM in Pietramurata (Italien) am Mittwoch bleibt weiterhin spannend. Febvre und Gajser wollen den Anschluss an WM-Leader Jeffrey Herlings nicht abreißen lassen.

In der Motocross-WM geht es am Mittwoch unterbrechungsfrei weiter mit dem 15. Lauf zur Motocross-WM. Die Strecke in Pietramurata, auf der am heutigen Dienstag die Wertungsläufe der EMX125 und EMX250 stattfanden, wurde leicht modifiziert: Die Dreifach-Zweifach-Sprungkombination hinter der Boxengasse wurde zu einer Einfach-Doppel-Sprungkombination geändert.

Das Wetter heute war sonnig und kühl bei Temperaturen um 14 Grad Celsius. Am Mittwoch soll es erneut sonnig werden. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 19 Grad vorhergesagt.

Der Sieger vom Sonntag, Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings, konnte seinen Vorsprung in der WM auf 24 Punkte verdoppeln. Trotzdem steht 'The Bullet' weiterhin unter Druck, denn sowohl Romain Febvre (Kawasaki) als auch Tim Gajser haben angekündigt, sich die Butter nicht länger vom Brot nehmen zu lassen. Die Motocross-WM ist so spannend wie nie zuvor. Der Untergrund in Trentino ist lose und bietet wenig Grip. Das Überholen ist auf der Strecke schwierig.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 14 von 18:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 555

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 531, (-24)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 528, (-27)

4. Jorge Prado (E), KTM, 457, (-98)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 419, (-136)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 411, (-144)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 376, (-179)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 340, (-215)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 250, (-305)

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 239, (-316)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 145, (-410)

...

17. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 119, (-436)

...

24. Tom Koch (D), KTM, 53, (-502)

MX2:

In der MX2-Klasse hat Titelverteidiger Tom Vialle beim letzten Rennen durch seinen souveränen Doppelsieg Tabellenrang 3 erreicht und ist jetzt auf bestem Wege, Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts von P2 zu verdrängen. Geerts und Vialle trennen nur noch 4 Punkte. Tabellenführer Maxime Renaux (Yamaha) hat sich an der Spitze bereits mit 92 Punkten abgesetzt. Doch bei der momentanen Überlegenheit von Vialle darf sich der Yamaha-Pilot keine Fehler erlauben. Renaux bleibt der Gejagte und Vialle wird keine Gelegenheit auslassen, um seine Überlegenheit in dieser Klasse zu demonstrieren. Ob Renaux bei den letzten 8 Läufen der MX2-Motocross-WM die Nerven behalten kann, werden die nächsten Rennen zeigen.

WM-Rückkehrer Brian Hsu (KTM) konnte am Sonntag seine ersten WM-Punkte sammeln. Er wird auch am Mittwoch am Startgatter stehen.

MX2 WM Stand nach WM-Runde 14 von 18:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 563

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 471, (-92)

3. Tom Vialle (F), KTM, 467, (-96)

4. Mattia Guadagnini (I), KTM, 443 (-120)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 429, (-134)

6. René Hofer (A), KTM, 393, (-170)

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 366, (-197)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 362, (-201)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 328, (-235)

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 245, (-318)

11. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 231, (-332)

...

24. Lion Florian (D), KTM, 29, (-534)

...

28. Michael Sandner (A), KTM, 17, (-546)

So können die Rennen in Pietramurata in MXGP-TV.com verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV

Zeitplan MXGP-TV Grand-Prix Of Trentino (MESZ):

Mittwoch, 27.10.2021

09:30 - MX2 Training

10:30 - MXGP Freies Training / Zeittraining (Live)

12:00 - MX2 Wertungslauf 1 (Live)

13:00 - MXGP Wertungslauf 1 (Live)

15:00 - MX2 Wertungslauf 2 (Live)

16:00 - MXGP Wertungslauf 2 (Live)