Romain Febvre (Kawasaki): «Kann WM-Titel riechen»

Der Franzose Romain Febvre sicherte Kawasaki erstmals seit 2014 wieder das Red-Plate des WM-Leaders in der Motocross-Königsklasse MXGP und ist jetzt bei den Rennen in Mantua der Gejagte.

Mit einem zweiten Platz und einem dritten Rang in Arco sicherte sich Romain Febvre am Sonntag in einem an Spannung kaum zu überbietenden MXGP-Event die WM-Führung in der Motocross-Königsklasse. Der 29-jährige Franzose holte sich das Red-Plate trotz eines Sturzes im Finish von Durchgang 1, als er nochmals Jagd auf Jeremy Seewer (Yamaha) machte.

Febvre hat nur einen Punkt Vorsprung auf Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) und drei Zähler auf Red Bull-KTM-Ass Jeffrey Herlings. Der Tross zieht jetzt von Arco weiter und erlebt im knapp 140 Kilometer entfernten Mantua mit den letzten beiden Events ihr Finale.

«Jeremy [Seewer] ist gut gefahren, aber ich merkte dann, dass ich zu ihm aufholte und ihn noch einholen könnte», berichtet Febvre. «Leider hatte ich dann einen heftigen Crash, aber das hat mich nicht beeinträchtigt. Ich wusste, dass wir einen großen Vorsprung auf die Verfolger haben. Ich bin ziemlich heftig hingefallen, habe aber nicht einmal Abschürfungen.»

«Im zweiten Lauf war der Start nicht so gut, aber ich habe, glaube ich, etwa acht Fahrer in der ersten Runde überholt», schildert der ehemalige Supermoto-Racer. «Im Finish habe ich zu viel nachgedacht. Sollte ich um den GP-Sieg fahren oder um das Red-Plate? Dann habe ich meinen Speed verloren.»

Zur Ausgangslage sagt er: «Ich fühle jetzt keinen Druck, ich nehme alles wie es kommt. Es ist lange her, dass ich in dieser Position war. Wir sind jetzt sehr nahe zusammen – wieder nur drei Punkte zwischen drei Fahrern. Aber am Ende wird einer Champion sein und zwei werden enttäuscht sein. Wenn stürze, dann stürze ich eben. Aber ich werde alles geben und lasst uns hoffen, dass es reicht. Ich kann den WM-Titel aber riechen.»

Ergebnis Grand-Prix Of Garda:

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1-2

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 4-1

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-3

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 3-4

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 5-5

6. Jorge Prado (E), KTM, 7-6

WM-Stand nach WM-Runde 16 von 18:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 614

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 613, (-1)

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 611, (-3)

4. Jorge Prado (E), KTM, 502, (-112)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 498, (-116)

6. Antonio Cairoli (I), KTM, 496, (-118)