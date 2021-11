Mantova-1: Herlings (KTM) siegt, WM weiter offen

Mit einem souveränen Laufsieg gewann Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings den Grand-Prix Of Lombardia vor WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki), der aber die WM-Führung verteidigte.

Die Verhältnisse an der Spitze der Motocross-WM 2021 bleiben vor dem Showdown am kommenden Mittwoch weiterhin unverändert. WM-Leader und Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre musste sich im zweiten Lauf von Mantova-1 seinem Widersacher Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) geschlagen geben. Damit bleibt die WM bis zum Schluss spannend und offen.

Romain Febvre startete in den zweiten Lauf direkt neben dem Startgatter von Herlings. Der Franzose kam etwas schneller aus dem Gatter heraus, doch Herlings passierte Febvre umgehend noch in der ersten Runde. Jorge Prado (KTM) gewann den 'holeshot'. Es war bereits der 16. Holeshot-Award, den der spanische Blitzstarter in dieser Saison geholt hatte.

Herlings schnappte sich nach Beginn des Rennens umgehend den Spanier und ging in Führung. Nach den Dramen im ersten Lauf musste sich das Rennen für 'The Bullet' wie eine Spazierfahrt angefühlt haben. Eine Spazierfahrt wurde es natürlich auch für Herlings nicht, aber er kontrollierte das Rennen von der Spitze und gewann mit 19 Sekunden Vorsprung souverän. Das bedeutete zugleich der 98. Grand-Prix-Sieg für den Niederländer. Febvre musste sich zunächst gegen Prado durchsetzen, was auch für ihn nicht einfach war. Nachdem der Franzose Rang 2 erreicht hatte, fuhr auch er sein eigenes Rennen.

«Ich habe vielleicht zu viel an die Meisterschaft gedacht», grübelte Febvre nach dem Rennen. «Ein einziger Fehler konnte das Ende bedeuten. deshalb bin ich im zweiten Lauf nicht frei gefahren. Aber immerhin habe ich das 'redplate' des WM-Leaders verteidigen können und gehe mit viel Selbstvertrauen ins Finale am Mittwoch.»

Entscheidend für die Grand-Prix-Wertung war der bessere zweite Lauf von Herlings. Herlings und Febvre holten beide in Mantova 47 Punkte. Der Rückstand von 3 Punkten, den Herlings mit nach Mantova brachte, bleibt damit konstant.

Einzig HRC-Werksfahrer Tim Gajser ist durch seinen eigenen Fahler im ersten Lauf von P2 auf Rang 3 zurückgefallen. Den Slowenen trennen jetzt 15 Punkte zur Spitze. Nach den Ereignissen beim Motocross der Nationen an gleicher Stelle hätte der Slowene wissen müssen, dass ihm eine Strafe droht. Zur Erinnerung: Alessandro Lupino war beim MXoN sogar um 10 Plätze zurückversetzt worden. Gajser befand sich nach dem Start im Mittelfeld, kürzte ab und reihte sich auf Rang 6 wieder ein. Dieser Fehler wäre vermeidbar gewesen und Gajser hat in der Vergangenheit oft genug gezeigt, dass er auch das gesamte Feld von hinten aufrollen kann. Gajser und HRC hatten sogar noch Glück, dass die Strafe nur 5 Plätze betrug. Team HRC hatte in Mantova aber ihren gesamten Fokus darauf gelegt, Herlings zu attackieren, was Ruben Fernandez im ersten Lauf auch tun konnte. 15 Punkte im letzten Rennen wettzumachen, ist mathematisch zwar noch möglich, aber Gajser muss jetzt schon auf Rückschläge sowohl von Febvre als auch von Herlings hoffen, wenn er noch Weltmeister 2021 werden will.

Theoretisch sind alle 3 Top-Piloten noch im Rennen um die WM-Krone. Die Entscheidung wird aber wahrscheinlich zwischen Febvre und Herlings fallen und es bleibt spannend bis zum letzten Rennen am kommenden Mittwoch. Febvre hat heute in Mantova das 'redplate' verteidigt, aber Herlings hat den zweiten Lauf überlegen gewonnen. Diese Dominanz dürfte auch ihn mental gestärkt haben.

Antonio Cairoli mühte sich auch bei diesem Rennen mit seinem Teamkollegen Jorge Prado ab. Im zweiten Lauf wurde er Vierter hinter Tim Gajser, stand damit aber auf dem dritten Podiumsrang. In der WM-Tabelle verbesserte sich Cairoli damit vom P6 auf P4.

Henry Jacobi (Honda) erreichte nach seinem Crash im ersten lauf das Ziel auf Rang 15. In der WM rangiert der Thüringer ebenfalls weiterhin auf P15. Die von ihm für diese Saison avisierten Top-10 sind für ihn außer Reichweite. Tom Koch (Kosak KTM) verfehlte in beiden Rennen auf P21 knapp die Punkteränge.

MXGP Ergebnis Grand-Prix Of Lombardia:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-2

3. Antonio Cairoli (I), KTM, 3-4

4. Tim Gajser (SLO), Honda, 8-3

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-5

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 4-7

7. Jorge Prado (E), KTM, 6-6

8. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 7-10

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 10-9

10. Brian Bogers (NL), GASGAS, 12-8

11. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 11-12

12. Dylan Wright (CAN), Honda, 13-14

13. Ben Watson (GB), Yamaha, 17-13

14. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 9-31

15. Brent van Doninck (B), Yamaha, 14-17

16. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 34-11

17. Alberto Forato (I), GASGAS, 15-19

18. Henry Jacobi (D), Honda, 32-15

19. Benoit Paturel (F), Honda, 33-16

20. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda, 19-18

21. Shaun Simpson (GB), KTM, 16-23

22. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna, 18-32

23. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 29-20

24. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM, 20-24

25. Tom Koch (D), KTM, 21-21

...

DNS: Pauls Jonass (LAT), GASGAS

DNS: Arnaud Tonus (CH), Yamaha

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

WM-Stand nach WM-Runde 17 von 18:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 661

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 658, (-3)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 646, (-15)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 534, (-127)

5. Jorge Prado (E), KTM, 532, (-129)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 530, (-131)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 416, (-245)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 391, (-270)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 310, (-351)

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 309, (-352)

11. Ben Watson (GB), Yamaha, 281, (-380)

12. Brian Bogers (NL), GASGAS, 263, (-398)

13. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 212, (-449)

14. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 203, (-458)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 178, (-483)

...

18. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 119, (-452)

...

22. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna, 90, (-571)

23. Tom Koch (D), KTM, 68, (-593)

...

29. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 46, (-615)