Vorsaisonrennen in Lacapelle Marival im Video

Das Vorsaisonrennen in Lacapelle Marival bot mit der überzeugenden Vorstellung des MXGP-Debütanten Maxime Renaux (Yamaha) eine faustdicke Überraschung. Kann der Yamaha-Werksfahrer die MXGP-WM aufmischen?

Das Debüt des amtierenden MX2-Weltmeisters Maxime Renaux in der MXGP-Königsklasse beim WM Vorbereitungsrennen in Lacapelle Marival hat die versammelte Motocross-Szene in Erstaunen versetzt. Natürlich gilt auch hier das alte Sprichwort, dass eine Schwalbe noch keinen Frühling macht, aber die Premiere des Franzosen auf dem 450er war vielversprechend. Dazu kommt: Renaux hat im Yamaha-Werksteam beste technische Unterstützung. Ist Maxime Renaux ein Fahrer wie Romain Febvre, Tim Gajser oder Max Nagl (um nur ein paar Beispiele zu nennen), die ihr wahres Potenzial erst auf dem großen Bike entwickeln? Die nächsten Wochen werden es zeigen. Klar ist aber schon heute, dass Maxime Renaux frischen Wind in die MXGP 2022 bringen wird.

In der MX2-Klasse gab das Husqvarna-Werksteam den Ton an. «Es war ein ziemlich guter Tag», freute sich Kay de Wolf über seinen Doppelsieg. «Ich hatte die Pole Position und gewann den Holeshot im ersten Lauf. Es wurde ein Start-Ziel-Sieg. Ich hatte sehr viel Spaß auf der Strecke. Sie war sehr technisch anspruchsvoll und griffig. Im zweiten Lauf gewann ich erneut den Holeshot und habe danach einfach mein eigenes Ding durchgezogen. Im Superfinale rangierte ich lange auf Platz 3 und hielt mich gut gegen die ganzen MX1-Fahrer. Am Ende schaffte ich es sogar beinahe noch auf den zweiten Platz, aber gegen die 450er konnte ich mit dem kleinen Bike dann doch nicht viel ausrichten. Zwei Runden vor Schluss verlor ich den dritten Platz, wurde aber immerhin noch Vierter und damit bester MX2-Fahrer.»

Ergebnis MX1:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 1-1

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-2

3. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 4-4

4. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 9-3

5. Ben Watson (GB), Yamaha, 5-6

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-5

7. Shaun Simpson (GB), KTM, 6-8

8. Benoit Paturel (F), Honda, 8-7

9. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 10-9

10. Mathys Boisrame (F), Kawasaki, 12-10

11. Maxime Desprey (F), Yamaha, 11-11

12. Henry Jacobi (D), Honda, 3-23

Ergebnis MX2:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-1

2. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 2-2

3. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 3-4

4. Stephen Rubini (I), Honda, 4-7

5. Tom Vialle (F), KTM, 6-5

6. Bastian Boegh Damm (DK), KTM, 5-6

7. Jago Geerts (B), Yamaha, 11-3

8. Jeremy Sydow (D), KTM, 8-10

9. Liam Everts (B), KTM, 7-11

10. Oliver Oriol (E), KTM, 10-9

Ergebnis Superfinale MX1&MX2

1. Maxime Renaux (F), Yamaha

2. Ben Watson (GB), Yamaha

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

6. Jago Geerts (B), Yamaha

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Tom Vialle (F), KTM

9. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

10. Shaun Simpson (GB), KTM