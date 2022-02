Matterley Basin: Tim Gajser (HRC) gewinnt Moto-1

Der erste MXGP-Lauf der Saison 2022 in Matterley Basin wurde erst in der Endphase des Rennens entschieden als Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer in Führung liegend stürzte. Henry Jacobi (Honda) erreichte Rang 13.

Saisonauftakt der MXGP-Motocross-WM bei kühlen aber insgesamt guten Wetterbedingungen im englischen Matterley Basin: Der spanische GASGAS Werksfahrer Jorge Prado gewann den Holeshot zum ersten Lauf, während der hoch favorisierte Honda-Werksfahrer Tim Gajser im Bereich der Top-6 ins Rennen startete und ein paar Runden brauchte, um seinen Rhythmus zu finden. Alessandro Lupino blieb bereits am Startgatter stehen und fiel aus.

An der Spitze tobte zunächst ein Zweikampf zwischen Jeremy Seewer (Yamaha) und Jorge Prado. Seewer trickste den Spanier aus und übernahm in Runde 3 die Führung. Von hinten rückte aber auch Polesetter Maxime Renaux (Yamaha) immer näher. Der französische MX2-Weltmeister und MXGP-Rookie zeigte auch in diesem Rennen seine Klasse und dabei keinerlei Respekt vor großen Namen. Gajser benötigte mehrere Runden, um sich gegen den Franzosen auf Platz 2 durchzusetzen.

Nachdem Gajser in Runde 6 P2 erreicht hatte, legte er sich Leader Jeremy Seewer zurecht. Seewer fuhr über mehrere Runden Kampflinie und konnte den Slowenen tatsächlich bis zum Ende des Rennens in Schach halten. In der 13. und vorletzten Runde rutschte Seewer jedoch in einer langgezogenen und zerfurchten Rechtskehre aus, ging zu Boden und wurde so zur leichten Beute für Gajser. Seewer sprang zwar blitzschnell wieder auf sein Bike, doch das Rennen war damit zugunsten Gajsers entschieden. Gajser gewann mit 3,7 Sekunden Vorsprung vor Seewer und Renaux.

Eine erneut überraschend starke Leistung zeigte der Italiener Alberto Forato, der im Qualifying Race bereits P8 erreicht hatte. Der GASGAS-Pilot rangierte nach dem Start auf Platz 4, fiel nach einem Crash auf Rang 9 zurück und schaffte es am Ende wieder auf Platz 6 vorzufahren. MXGP-Rookie Ruben Fernandez (Honda) stürzte gleich zu Beginn des Rennens und musste die Box ansteuern.

Henry Jacobi (Honda), der vor 10 Tagen noch eine Kahnbein-OP hatte, startete gut auf Rang 8 und beendete das Rennen auf Rang 13. Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Tom Koch holte auf Rang 18 seine ersten WM-Punkte der Saison 2022.

Ergebnis MXGP Lauf 1, Matterley Basin

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Jorge Prado (E), GASGAS

5. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

6. Alberto Forato (I), GASGAS

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna

8. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta

11. Ben Watson (GB), Kawasaki

12. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

13. Henry Jacobi (D), Honda

14. Brent van Doninck (B), Yamaha

15. Valentin Guillod (CH), Yamaha

16. Alvin Östlund (S), Yamaha

17. Mitchell Evans (AUS), Honda

18. Tom Koch (D), KTM

19. Hardi Roosiorg (EST), KTM

20. Ruben Fernandez (E), Honda

21. (DNF) Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

22. (DNF) Jordi Tixier (F), KTM

23. (DNF) Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM