Sensation: Simon Längenfelder (GASGAS) gewinnt Moto-1

Simon Längenfelder holte in Matterley Basin den ersten WM-Laufsieg seiner Karriere

Mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg gewann der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder den ersten MX2-Wertungslauf in Matterley Basin und übernahm damit die WM-Führung.

Saisonauftakt der MX2-Motocross-WM in Matterley Basin (England): Polesetter Simon Längenfelder (GASGAS) gewann den Holeshot zum ersten MX2-Wertungslauf. In seinem Schlepptau befand sich von Anfang an Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle. Nach 4 Runden begann sich der Deutsche etwas abzusetzen, beging keine Fehler und setzte sich bis zu 10 Sekunden von Vialle ab.

Vialle musste am Ende noch mit Kay de Wolf um Platz 2 kämpfen. Die beiden kamen noch einmal näher an Längenfelder heran, aber der GASGAS Werksfahrer hatte alles unter der Kontrolle und gewann mit einem Vorsprung von 4,4 Sekunden.

Längenfelder freute sich über seinen ersten WM-Laufsieg: «Das ich das schon im ersten Rennen schaffe, hätte ich selber nicht für möglich gehalten», strahlte der Deutsche. Längenfelder holte übrigens den ersten deutschen MX2-Laufsieg nach Ken Roczen!

Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts stürzte, nachdem er Kay de Wolf (Husqvarna) überholt hatte und fiel zunächst auf Rang 10 zurück. Am Ende kam der Belgier auf Rang 4 ins Ziel. Mikkel Haarup (Kawasaki) fiel nach mehreren Fehlern und Stürzen zurück. Auch Mattia Guadagnini stürzte.

Im Schatten des sensationellen Erfolges von Simon Längenfelder fuhren noch zwei weitere deutsche Piloten in die Punkteränge: Jeremy Sydow (KTM) kämpfte sich nach mäßigem Start aus dem Mittelfeld auf P12 nach vorne und Noah Ludwig (KTM) holte auf P19 zwei WM-Punkte. Paul Haberland verfehlte die Punkteränge knapp.

Ergebnis MX2 Lauf 1, Matterley Basin:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna

4. Jago Geerts (B), Yamaha

5. Stephen Rubini (F), Honda

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

8. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

9. Andrea Adamo (I), GASGAS

10. Hakon Fredriksen (NOR), Honda

11. Conrad Mewse (GB), KTM

12. Jeremy Sydow (D), KTM

13. Mattia Guadagnini (I), KTM

14. Isak Gifting (S), KTM

15. Kevin Brumann (CH), Yamaha

16. Jan Pancar (SLO), KTM

17. Kay Karssemakers (NL), KTM)

18. Petr Polak (CZ), Honda

19. Noah Ludwig (D), KTM

20. Samuel Nilsson (E), KTM

21. Paul Haberland (D), Honda

...

DNS: Liam Everts (B), KTM