WM-Kalender 2022 angepasst: Mit Maggiora und Oman

Die Macher der Motocross-WM sorgen mit der Aufnahme des Events in Maggiora für Freude bei den Fans. Außerdem feiert der Oman im September seine MXGP-Premiere.

Der offizielle Motocross-WM-Promoter Infront Moto Racing meldet nach der Absage des Russland-GP zwei Kalender-Updates für die laufende Saison in der MXGP- und der MX2-Kategorie. Entgegen den Erwartungen rückt die legendäre Anlage von Maggiora Park in der Nähe des Lago Maggiore im Piemont wieder in den WM-Kalender.

Das Event auf der traumhaften Piste «Mottaccio del Balmone» soll zum aktuellen Stand der Dinge am 7. und 8. Mai über die Bühne gehen. Die Veranstaltung wird auch offiziell den Titel «Grand Prix von Italien» tragen. Quasi als Generalprobe findet dort bereits am 26./27. März eine Runde zur italienischen Pro Prestige-Serie statt.

Zur Erinnerung: Henry Jacobi fuhr 2021 im zweiten Durchgang von Maggiora im Schlamm bis kurz vor Schluss auf P3 und holte mit Rang 5 am Ende dennoch sein bestes MXGP-Ergebnis.

Erstaunlich: Mit Mantua, Arco (9./10. April), Maggiora und Riola Sardo (14./15. Mai) stehen nunmehr bereits vier italienischen Austragungsorte im Kalender der Saison 2022.

Der bisher offene Termin für das WM-Finale am 17. und 18. September wurde um eine Woche nach vorne versetzt und wird nun am 9. und 10. September erstmals vom Grand Prix in Mussanah im Oman eingenommen. 14 Tage später steht dann das Motocross der Nationen im amerikanischen Red Bud auf dem Programm.

Der Termin für den deutschen Grand Prix im Talkessel von Teutschenthal bleibt auf dem 11. und 12. Juni.

Kalender Motocross-WM 2022

27. 02. Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, EMXOPEN

06. 03. Mantua, EMX250, WMX

20. 03. Argentinien, Neuquen

03. 04. Portugal, Águeda, EMX250, WMX

10. 04. Italien, Pietramurata, EMX125, EMXOPEN

24. 04. Lettland, Kegums, EMX125, EMXOPEN

08. 05. Italien, Maggiora, EMX250, EMXOPEN

15. 05. Italien, Riola Sardo, EMX250, WMX

29. 05. Spanien, Arroyomolinos, EMX125, WMX

05. 06. Frankreich, Ernée, EMX125, EMX250

12. 06. Deutschland, Teutschenthal, EMX125, EMX250

26. 06. Indonesien, Samota

03. 07. Indonesien, Jakarta

17. 07. Tschechien, Loket, EMX2t, EMX65, EMX85

24. 07. Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

07. 08. Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

14. 08. Finnland, Iitti-Kymi Ring, EMX125, EMX250, EMXOPEN

21. 08. Frankreich, St. Jean d'Angely, EMX250, WMX

04. 09. Türkei, Afyonkarahisar, EMXOPEN, WMX

10. 09. Oman, Mussanah



25.09. Motocross der Nationen, USA, RedBud