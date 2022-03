Pauls Jonass (Husky) startet von Pole, Jacobi P10

Der lettische Husqvarna-Werksfahrer Pauls Jonass gewann das MXGP-Qualifikationsrennen zum 3. Lauf zur Motocross-WM im argentinischen Neuquen. Henry Jacobi (Honda) qualifizierte sich nach gutem Startb auf P10.

MXGP-Qualifikationsrennen zum dritten Lauf der Motocross-WM in Neuquen (Argentinien): Der deutsche JM-Honda-Pilot Henry Jacobi zeigte wieder einen seiner Blitzstarts und befand sich in der ersten Runde neben Tim Gajser (Honda) und Jeremy Seewer (Yamaha) in der Spitzengruppe, doch bereits in der ersten Runde beging der Thüringer einen kleinen Fehler. Sofort wurde Jacobi bis auf Rang 10 durchgereicht.

Glenn Coldenhoff übernahm zunächst die Spitze und musste sich gegen die Angriffe von Tim Gajser (Honda) wehren. Ab Runde 5 haderte Gajser aber mit einem technischen Problem. Seine Hinterradbremse schien ihren Dienst quittiert zu haben. Der Slowene musste seine Verfolger kampflos passieren lassen. Er erreichte das Ziel schließlich auf Rang 7.

In Runde 10 setzte sich zunächst Seewer gegen seinen Yamaha-Teamkollegen Coldenhoff durch und übernahm die Führungsarbeit. Dahinter fand Paus Jonass immer besser ins Rennen, schloss die Lücke und nutzte in Runde 12 einen Fehler von Seewer, um die Führung zu übernehmen. Jonass blieb cool, gewann und holte damit die erste MXGP-Pole seiner Karriere. Seewer wurde Zweiter vor Jorge Prado und Maxime Renaux, der nach schlechtem Start erst nach vorne fahren musste. Jacobi qualifizierte sich auf Rang 10 für die Wertungsläufe.

Trotz seines Problems hinterließ Gajser heute in Argentinien den fahrerisch stärksten Eindruck. Er geht als Favorit ins Rennen, auch wenn es das Qualifikationsergebnis nicht zeigt. Seewer, Prado, und Renaux überzeugten ebenfalls neben dem Sieger Pauls Jonass, der sich über seinen ersten Qualifikationserfolg freute: «Es hat mich selbst gewundert», erklärte der Lette. «nach meiner Operation habe ich kaum Zeit auf dem Motorrad verbracht. Das Team hat mir ein sehr gutes Motorrad hingestellt. Ich hoffe, dass ich morgen wieder vorn dabei bin.»

Jed Beaton und Brian Bogers stürzten in der Anfangsphase und mussten das Rennen aufgeben.

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Neuquen:

1. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Jorge Prado (E), GASGAS

4. Maxime Renaux (F), Yamaha

5. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

7. Tim Gajser (SLO), Honda

8. Ruben Fernandez (E), Honda

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta

10. Henry Jacobi (D), Honda

11. Jordi Tixier (F), KTM

12. Mitchell Evans (AUS), Honda

13. Alberto Forato (I), GASGAS

14. Ben Watson (GB), Kawasaki

...

27. (DNF) Jed Beaton (AUS), Kawasaki

28. (DNF) Brian Bogers (NL), Husqvarna

...

DNS: Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Brent van Doninck (B), Yamaha

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda