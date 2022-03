Beirer: Jetzt ist Jorge Prado die große MXGP-Hoffnung

MXGP-Titelverteidiger Jeffrey Herlings (KTM) verpasst auch den dritten Grand Prix der Saison in Argentinien. Die Hoffnungen der Pierer Mobility AG ruhen im WM-Kampf 2022 nun auf Jorge Prado (GASGAS).

Die österreichische Pierer Mobility AG stellt auch in dieser Saison in beiden Motocross-WM-Klassen (MX2 und MXGP) erstklassig besetzte Factory-Teams von KTM, Husqvarna und GASGAS. Aber schon Ende Januar gab es mit Jeffrey Herlings den ersten Verletzten zu beklagen. Der Red Bull-KTM-Star verletzte sich an der linken Ferse und musste operiert werden. MX2-Rookie Liam Everts verletzte sich dann im Qualirennen beim WM-Auftakt in Matterley Basin.

Der überragende MXGP-Weltmeister Herlings wird auch am kommenden Wochenende in Neuquen/Argentinien noch nicht ins Geschehen eingreifen. «Jeffrey wird das WM-Meeting in Argentinien verpassen, dann kann er wieder eingreifen», vermutet Pit Beirer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Damit verpasst er auf jeden Fall die ersten drei Grands Prix.»

Ist damit die erfolgreiche WM-Titelverteidigung abgehakt? «Ja, das muss man realistischerweise so sagen», meint Beirer. «Für die Pierer Mobility AG ist jetzt Jorge Prado auf der GASGAS die große Hoffnung in der MXGP-Klasse. Er stand bisher ein bisschen unter Druck, auf der einen Seite durch Herlings, auf der anderen durch Cairoli. Es war sein Wunsch, dass er sich aus dieser Klemme befreit. Jetzt sind sie beide weg, er genießt die volle Unterstützung der ganzen Gruppe und des Teams von Claudio De Carli.»

Prado hat genauso wie Leader Tim Gajser bisher zwei Laufsiege auf dem Konto, als WM-Zweiter liegt er vor dem Argentinien-GP zwölf Punkte hinter dem Honda-Werksfahrer.

Red Bull KTM Factory Racing

MXGP: Jeffrey Herlings

MX2: Tom Vialle



De Carli GASGAS Factory Racing

MXGP: Jorge Prado

MX2: Mattia Guadagnini, Simon Längenfelder



Nestaan Husqvarna Factory Racing MX2

MX2: Kay de Wolf, Roan van de Moosdijk



Standing Construct Husqvarna Factory Racing MXGP

MXGP: Pauls Jonass, Brian Bogers



DIGA Procross KTM Racing*

MXGP: Thomas Kjer Olsen

MX2: Liam Everts



*= nicht mehr Factory, aber mit Werksunterstützung