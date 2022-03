Neuquen-Quali: Jago Geerts (Yamaha) startet von Pole

WM-Leader Jago Geerts in Argentinien

Mit einem Start-Ziel-Sieg holte sich der belgische MX2-WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) die Pole-Position für die Wertungsläufe. Simon Längenfelder (GASGAS) qualifizierte sich auf P5, Jeremy Sydow (KTM) auf P9.

MX2 Qualifikati9onsrennen zum Grand-Prix of Patagonia in Neuquen (Argentinien): Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder brannte im Zeittraining mit 1:41,2 die schnellste Rundenzeit in den Boden und startete von der Pole ins Qualifikationsrennen. WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) gelang aber der perfekte Start und gewann mit einem Star-Ziel-Sieg vor Tom Vialle (KTM) und Kay de Wolf (Husqvarna).

Simon Längenfelder qualifizierte sich auf P5 und Jeremy Sydow (KTM) auf Rang 9 für die Wertungsläufe am Sonntag. Roan van de Moosdijk (Husqvarna) stürzte und schien sich an der Schulter verletzt zu haben. Ob der Niederländer morgen zu den Rennen antreten kann, ist ungewiss. Andrea Adamo musste das Rennen nach einem Highspeed-Crash aufgeben. Er touchierte mit seinem Vorderrad das Hinterrad von Gianluca Fachetti.

Ergebnis MX2 Qualifying Neuquen:

1. Jago Geerts (B), Yamaha

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna

4. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS

6. Mattia Guadagnini (I), KTM

7. Isak Gifting (S), KTM

8. Stephen Rubini (F), Honda

9. Jeremy Sydow (D), KTM

10. Gianluca Fachetti (I), KTM

11. Conrad Mewse (GB), KTM

12. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

13. Hakon Fredriksen (NOR), Honda

...

17. (DNF) Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

...

19. (DNF)Andrea Adamo (I), GASGAS