Achtung Zeitverschiebung: Vorschau MXGP Of Patagonia

Die WM geht in Argentinien in ihre 4. Runde

In Argentinien findet an diesem Wochenende der 3. Lauf zur Motocross-WM statt. Wegen der Zeitverschiebung von 4 Stunden beginnen die Rennen später als gewohnt. Das Fahrerfeld wurde mit lokalen Wildcardpiloten aufgefüllt.

Das letzte Rennen in der malerischen Umgebung Patagoniens fand am 3. März 2019 statt. Die deutschen Fans werden sich an dieses Rennen sehr gut erinnern, denn mit einer Crowdfunding-Initiative haben sie damals den Start von Max Nagl möglich gemacht. Nagl zog sich leider eine Bänderverletzung zu und musste das Rennen aufgeben, aber die deutsche Motocross-Szene hat dennoch mit dieser Aktion eine Solidarität gezeigt, an die man sich auch heute noch gern erinnert. Die Sieger hießen damals übrigens Antonio Cairoli (MXGP) und Jorge Prado (MX2).

Wegen der Zeitverschiebung in Argentinien verlagern sich die Zeiten etwas nach hinten. Am Samstag beginnen die Qualifikationsrennen ab 19:15 Uhr MEZ und am Sonntag beginnen die Wertungsläufe erst um 16 Uhr. Der entscheidende zweite Wertungslauf der MXGP wird 20 Uhr gestartet.

Tim Gajser (Honda) hatte bereits nach dem Saisonauftakt in Matterley Basin das Redplate des Tabellenführers übernommen. Jorge Prado (GASGAS) und Maxime Renaux (Yamaha) haben nach 2 absolvierten Rennen einen Rückstand von 12 bzw. 17 Punkten. JM-Honda Pilot Henry Jacobi wird in Argentinien als einziger deutscher Fahrer in der MXGP-Klasse am Start stehen. Das Feld der 33 MXGP-Starter wird mit 11 Fahrern aus Argentinien, 2 Fahrern aus Chile und einem Fahrer aus Uruguay aufgefüllt. Damit sind nur 19 Stammfahrer aus der WM am Start, denen WM-Punkte so gut wie sicher sind. Nachdem Beta-Werksfahrer Jeremy van Horebeek in letzter Sekunde ein Ticket für Argentinien erhielt, sind die Top-10 der MXGP in Argentinien vollständig.

MXGP WM-Stand nach Runde 2:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 94

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 82, (-12)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 77, (-17)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 74, (-20)

5. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 57, (-37)

6. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 57, (-37)

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 48, (-46)

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 48, (-46)

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 43, (-51)

10. Alberto Forato (I), GASGAS, 41, (-53)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 26, (-68)

In der MX2-WM wird Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts erstmals in diesem Jahr mit dem Redplate des WM-Führenden an den Start gehen. Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder hat aber auf P2 nur einen Rückstand von 4 Punkten. Längenfelder hat in diesem Jahr einen großen Sprung nach vorne gemacht und er selbst freut sich auf die hügelige Strecke in Neuquen. Neben Längenfelder wird auch Jeremy Sydow (KTM) in Argentinien starten. Sydow wurde als Ersatzfahrer für den verletzten Liam Everts in das Team GIGA Procross KTM engagiert.

Es starten insgesamt nur 20 Fahrer in der MX2-Klasse. Ihnen sind also bereits mit dem Start WM-Punkte sicher sind. Neben 16 Stammpiloten aus der WM starten 4 argentinische Fahrer mit einer Wildcard.

MX2 WM-Stand nach WM-Runde 2:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 90

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 86, (-4)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 74, (-16)

4. Tom Vialle (F), KTM, 64, (-26)

5. Andrea Adamo (I), GASGAS, 60, (-30)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 55, (-35)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 54, (-36)

8. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 54, (-36)

9. Isak Gifting (S), KTM, 47, (-43)

10. Stephen Rubini (F), Honda, 43, (-47)

…

14. Jeremy Sydow (D), KTM, 28, (-62)

Livestream & Livetiming:

Kostenpflichtiger Livestream: MXGP-TV.com

Kostenloses Livetiming

Zeitplan MXGP Of Patagonia MXGP-TV*)

Samstag, 19.03.2022

16:00 – Studio Show mit Paul Malin

19:15 - MX2 Qualifying

20:00 - MXGP Qualifying

Sonntag, 20.03.2022

16:00 - MX2 Lauf 1

17:00 - MXGP Lauf 1

19:00 - MX2 Lauf 2

20:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MEZ, ohne Gewähr