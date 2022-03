Tim Gajser (Honda): Bremsdefekt umfahren

Honda-Star Tim Gajser erlebte im Quali-Rennen der Motocross-WM von Bariloche eine technische Panne, mit der er aber gut umgehen konnte.

Das MXGP-Quali-Rennen bei der Motocross-WM in Argentinien in Bariloche begann mit dem Holeshot des Niederländers Glenn Coldenhoff mit der Werks-Yamaha. Unmittelbar dahinter folgte nach wenigen Kurven schon WM-Leader Tim Gajser (25). Doch bei Gajser trat früh im Rennen ein Defekt an der Hinterradbremse auf.

«Natürlich bin ich ein wenig frustriert, dass ich das Quali-Rennen nur als Siebter beendet habe, obwohl ich so gut platziert war», knurrte Gajser, der in beiden Trainings-Sessions zuvor die beste Zeit markiert hatte. «Ich konnte leider nichts ändern und wollte auch nichts riskieren, weil es erste der Samstag war.»

Gajser signalisierte sein akutes Bremsproblem am Zielsprung in Richtung seiner HRC-Honda-Box und schildert dazu: «Ich habe dann einfach nur versucht, eine halbwegs gute Platzierung zu halten und wollte sicherstellen, dass ich das Rennen sicher zu Ende fahren konnte.»

Die spektakuläre Piste in der Provinz Neuquen in Patagonien präsentierte sich diesmal weniger hart als in den Jahren zuvor, durch die fehlenden Rahmenrennen war der Kurs auch etwas weniger tief ausgefahren als noch 2019.

Vor den Rennen am Sonntag zeigt sich Gajser nicht beunruhigt. «Ich weiß, dass ich einen guten Speed habe, weil ich die schnellste Zeit im Zeittraining fahren konnte und mich auch im Quali-Rennen zu Beginn sehr gut gefühlt habe. Ich muss zusehen, dass mir zwei gute Starts gelingen und dass ich weiter so fahre wie jetzt.»