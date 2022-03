Tim Gajser (Honda) siegt in Argentinien, Jacobi P11

Mit einem Start-Ziel-Sieg im zweiten Lauf gewann Tim Gajser (Honda) den Großen Preis von Argentinien vor Maxime Renaux (Yamaha) und GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado. Henry Jacobi wurde Gesamt-Elfter.

3. Lauf zur Motocross-WM in Neuquen (Argentinien): Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der slowenische HRC-Werksfahrer Tim Gajser den Großen Preis von Argentinien – punktgleich mit dem französischen MXGP-Rookie Maxime Renaux (Yamaha), der den ersten Lauf gewonnen hatte. Entscheidend für den Grand-Prix-Sieg war Gajsers besseres Resultat im zweiten Lauf. Renaux startete in Moto-2 auf Rang 4 und setzte sich im Rennen gegen Ruben Fernandez und Jorge Prado durch.

Tim Gajser katapultierte seine Honda im zweiten Lauf zum Holeshot und führte von der ersten bis zur letzten Runde. Er gewann Moto-2 souverän mit einem Vorsprung von 7,8 Sekunden. Der spanische Honda-114-Pilot Ruben Fernandez erreichte in diesem Rennen erstmals ein Top-3-Ergebnis in der MXGP-Klasse!

Enttäuschend verlief dieser zweite Lauf für Jeremy Seewer (Yamaha). Er kollidierte noch in der ersten Runde mit Thomas Kjer Olsen (KTM). Olsen musste nach dem Zwischenfall sofort die Box ansteuern und das Rennen aufgeben. Seewer konnte zunächst weiterfahren und fuhr bis in Runde 7 vom letzten Platz bis auf Rang 13 nach vorne. In Runde 14 musste aber auch er das Rennen an der Box beenden.

Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux verbesserte sich nach 3 absolvierten WM-Läufen in der Tabelle von P3 auf Rang 2. Der Franzose hat weiterhin einen Rückstand von 17 Punkten zu WM-Leader Tim Gajser.

Beta-Werksfahrer Jeremy van Horebeek aus Belgien beendete beide Läufe auf Rang 7 und wurde damit Sechster der Gesamtwertung. Der 32-Jährige, der erst in letzter Sekunde für das Rennen in Argentinien nominiert wurde, verbesserte sich damit in der WM-Tabelle von P8 auf P5.

Henry Jacobi (JM Honda) hatte im zweiten Lauf keinen guten Start und kam im zweiten Lauf über Rang 12 nicht hinaus. In der WM-Tabelle verbesserte sich der Thüringer dennoch von P15 auf Rang 14, da Brent van Doninck und Calvin Vlaanderen nicht in Argentinien antraten. Jordi Tixier (KTM) zog mit zwei neunten Plätzen in der Tabelle an Jacobi vorbei auf Rang 13.

Weiterhin blass wirkte der britische Kawasaki-Werksfahrer Ben Watson, der nicht über die Ränge 14 und 10 hinauskam und den Tag auf Gesamtrang 12 beendete.

Der nächste WM-Lauf der Saison 2022 findet am 4. April in Agueda/Portugal statt.

Ergebnis MXGP of Argentina:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-1

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 1-2

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 4-4

4. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 6-5

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 8-6

6. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 7-7

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 15-3

8. Mitchell Evans (AUS), Honda, 10-8

9. Jordi Tixier (F), KTM, 9-9

10. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 3-23/DNF

11. Henry Jacobi (D), Honda, 11-12

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 14-10

13. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 13-11

14. Alberto Forato (I), GASGAS, 12-13

15. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 5-27/DNF

WM-Stand nach Runde 3:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 141

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 124, (-17)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 118, (-23)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 94, (-47)

5. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 76, (-65)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 74, (-67)

7. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 73, (-68)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 71, (-70)

9. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 58, (-83)

10. Alberto Forato (I), GASGAS, 58, (-83)

11. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 57, (-84)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 51, (-90)

13. Jordi Tixier (F), KTM, 47, (-94)

14. Henry Jacobi (D), Honda, 45, (-96)

15. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 42, (-99)

...

20. Tom Koch (D), KTM, 12, (-129)

21. Alessandro Lupino (I), Beta, 11, (-130)