Tom Vialle (KTM) gewinnt Grand-Prix of Argentina

Mit seinem Sieg im zweiten MX2-Lauf gewann Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle den Grand Prix of Argentina und rückte in der WM-Tabelle auf Platz 2 nach vorne. Längenfelder schaffte P5, Sydow schafft Rang 7.

Der zweite MX2-Lauf des Großen Preises von Argentinien musste mit roter Flagge abgebrochen werden, nachdem Gianluca Fachetti (KTM) in der ersten Runde bei hoher Geschwindigkeit stürzte und auf der Strecke medizinisch versorgt werden musste.

Nach dem Neustart gewann GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder den Holeshot und ging in Führung. Längenfelder haderte aber nach seinem Sturz in Moto-1 mit starken Rückenschmerzen und musste im zweiten Lauf gegen die Schmerzbarriere ankämpfen. Der Deutsche wurde bis auf Rang 5 durchgereicht.

An der Spitze entbrannte ein Zweikampf zwischen Jago Geerts (Yamaha) und Tom Vialle (KTM). Vialle übernahm in der 5. Runde die Führung und gab diese bis zum Ende nicht mehr aus der Hand. Der Franzose gewann mit einem Vorsprung von 6,4 Sekunden und war am Ende des Tages punktgleich mit Geerts, der den ersten Lauf gewonnen hatte. Das bessere Ergebnis des zweiten Laufs war entscheidend für Vialles Grand-Prix-Sieg.

Dritter auf dem Podium wurde Mikkel Haarup mit einem 5-3-Ergebnis. Jeremy Sydow (KTM) startete im Bereich der Top-10 und beendete den zweiten Lauf auf einem hervorragenden 7. Platz.

Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf konnte nach seinem heftigen Sturz im ersten Lauf nicht zum zweiten Lauf antreten. Nach ersten Informationen von Husqvarna Team-Manager Rasmus Jörgensen hat sich der Niederländer Kopfverletzungen zugezogen.

In der WM-Tabelle ist Tom Vialle nach seinem Grand-Prix-Sieg von P4 auf P2 vorgerückt. Längenfelder ist von P2 auf P3 zurückgefallen und hat nach 3 WM-Runden einen Rückstand von 27 Punkten zu WM-Leader Geerts.

Der 4. WM-Lauf findet am 4. April in Agueda/Portugal statt.

MX2-Ergebnis Grand Prix of Argentina:

1. Tom Vialle (F), KTM, 2-1

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-2

3. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 5-3

4. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 3-4

5. Conrad Mewse (GB), KTM, 6-9

6. Stephen Rubini (F), Honda, 8-8

7. Andrea Adamo (I), GASGAS, 11-6

8. Jeremy Sydow (D), KTM, 10-7

9. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 13-5

10. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 5-13

11. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 12-10

12. Isak Gifting (S), KTM, 7-15

…

16. Gianluca Fachetti (I), KTM, 9-DNS

17. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 17-DNS

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

WM-Stand nach WM-Runde 3:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 137

2. Tom Vialle (F), KTM, 111, (-26)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 110, (-27)

4. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 92, (-45)

5. Andrea Adamo (I), GASGAS, 85, (-52)

6. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 81, (-56)

7. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 78, (-59)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 78, (-59)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 69, (-68)

10. Isak Gifting (S), KTM, 67, (-70)

11. Conrad Mewse (GB), KTM, 65, (-72)

12. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 59, (-78)

13. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 55, (-82)

14. Jeremy Sydow (D), KTM, 51, (-86)

…

23. Noah Ludwig (D), KTM, 7, (-130)