Jago Geerts (Yamaha) gewinnt Moto-1, Sydow P10

Jago Geerts gewann den ersten Lauf in Argentinien

Polesetter und MX2-WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) startete am Ende den entscheidenden Angriff und gewann den den ersten MX2-Lauf in Neuquen (Argentinien). Längenfelder und de Wolf stürzten und fielen zurück.

3. Lauf der Motocross-WM in Neuquen (Argentinien), Moto-1: Husqvarna-Werksfahrer Roan van de Moosdijk konnte nach seinem Crash im Qualifikationsrennen am Samstag nicht zu den Wertungsläufen antreten. Der Niederländer zog sich einen Schlüsselbeinbruch sowie eine Handgelenksverletzung zu und wird für die nächsten WM-Läufe ausfallen.

Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle zog den Holeshot zum ersten Lauf, gefolgt von Pole-Setter Jago Geerts (Yamaha) und Kay de Wolf ((Husqvarna). Dahinter brachte sich Simon Längenfelder (GASGAS) in Position. Der Deutsche touchierte aber in einer Highspeed-Passage unglücklich mit seinem Vorderrad das Hinterrad des Niederländers und stürzte. Dabei verlor aber auch de Wolf die Balance und auch er stürzte nach dem nächsten Sprung und blieb bewegungslos am Boden liegen. Während Längenfelder das Rennen fortsetzen und auf P13 nur noch Schadensbegrenzung betreiben konnte, war für de Wolf das Rennen beendet.

Mikkel Haarup (Kawasaki) stürzte, fiel zunächst auf P12 zurück und konnte wieder auf P5 nach vorne fahren. An der Spitze des Feldes konnte sich Vialle nicht von seinem Verfolger Geerts absetzen. Kurz vor Ablauf der Renndistanz von 30 Minuten startete Geerts den entscheidenden Endspurt, ging innen an Vialle vorbei in Führung und gewann den ersten Lauf.

Jeremy Sydow (KTM) erreichte das Ziel auf P10, Längenfelder auf Rang 13. Ob und wie stark sich Kay de Wolf bei seinem heftigen Crash verletzt hat und ob er zum zweiten Lauf antreten kann, ist im Moment noch unklar.

Ergebnis MX2, Lauf 1, Neuquen:

1. Jago Geerts (B), Yamaha

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

4. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

6. Conrad Mewse (GB), KTM

7. Isak Gifting (S), KTM

8. Stephen Rubini (F), Honda

9. Gianluca Fachetti (I), KTM

10. Jeremy Sydow (D), KTM

11. Andrea Adamo (I), GASGAS

12. Hakon Fredriksen (NOR), Honda

13. Simon Längenfelder (D), GASGAS

...

17. (DNF) Kay de Wolf (NLK), Husqvarna

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna