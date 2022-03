Maxime Renaux (Yamaha) gewinnt Moto-1

Mit einer überzeugenden Leistung gewann der amtierende MX2 Weltmeister Maxime Renaux den ersten Lauf des Grands-Prix of Argentina. Henry Jacobi (Honda) zog den Holeshot und fiel im Rennen auf Rang 11 zurück.

3. Lauf der Motocross-WM: Der deutsche JM-Honda Pilot Henry Jacobi gewann den Holeshot zum ersten MXGP-Lauf des Grand-Prix of Argentina. Aus der Spitzengruppe setzte sich zunächst der spanische Honda-Pilot Ruben Fernandez durch und übernahm in der ersten Runde die Führung. Fernandez flog aber schon in der ersten Runde spektakulär von der Strecke ab, so dass Pole-Setter Pauls Jonass (Husqvarna) die Führung erbte und das Rennen 11 Runden lang anführte. Fernandez blieb zum Glück unverletzt und konnte danach auf P15 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Tim Gajser (Honda) startete hinter Jonass, Renaux und Seewer auf Rang 4 und kämpfte sich schrittweise nach vorne. Jonass stürzte in Runde 12 und fiel dadurch auf Rang 4 zurück. Danach lag Renaux an der Spitze. Gajser versuchte in der Folge, die Lücke zum Führenden zu schließen und setzte den Franzosen am Ende des Rennens massiv unter Druck. Der amtierende MX2-Weltmeister Maxime Renaux blieb aber cool und holte in Argentinien den ersten MXGP-Laufsieg seiner Karriere!

Jonass hatte gegen Ende des ersten Laufs erneut Probleme und fiel von P4 auf Rang 6 zurück, nachdem er seinen Motor neu starten musste. Henry Jacobi (Honda) zeigte in diesem ersten Lauf enorm viel Kampfgeist, verlor aber alle Zweikämpfe und fiel immer weiter zurück. Der einzige deutsche MXGP-Starter beendete das Rennen schließlich auf dem 11. Platz. Husqvarna-Werksfahrer Brian Bogers konnte nicht starten. Er kugelte sich im Qualifikationsrennen die Schulter aus.

Ergebnis MXGP Lauf 1, Neuquen:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4. Jorge Prado (E), GASGAS

5. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

6. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

7. Jeremy van Horebeek (B), Beta

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

9. Jordi Tixier (F), KTM

10. Mitchell Evans (AUS), Honda

11. Henry Jacobi (D), Honda

12. Alberto Forato (I), GASGAS

13. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

14. Ben Watson (GB), Kawasaki

15. Ruben Fernandez (E), Honda

...

DNS: Brian Bogers (NL), Husqvarna

DNS: Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Brent van Doninck (B), Yamaha

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda