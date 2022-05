Jorge Prado gegen Gajser: Nächster Akt in Maggiora?

Das Duell zwischen Tim Gajser und Jorge Prado wurde in der Motocross-WM der Klasse MXGP zuletzt in Lettland stark angeheizt.

Am Wochenende macht die Motocross-WM Station auf der Kult-Piste von Maggiora in Norditalien in der Nähe des Lago Maggiore. Die Strecke, die zwischendurch wegen fehlender Genehmigungen geschlossen und vor einigen Jahren modernisiert wurde, befindet sich inzwischen im Besitz des Unternehmers Stefano Avandero.

In der Klasse MXGP dürfen sich die Fans jedenfalls auf einen weiteren Akt im Duell zwischen WM-Leader Tim Gajser (HRC Honda) und Jorge Prado (Red Bull GasGas) freuen. Der Schlagabtausch eskalierte zuletzt in Kegums im Finish des ersten Rennens.

Dort kam Prado bei der Attacke gegen Gajser wenige Meter vor der Ziellinie zu Sturz. Gajser hatte das Tempo zu früh schleifen lassen. Prado setzte seinerseits in der letzten Runde alles auf eine Karte, holte den Rückstand von 1,5 Sekunden auf und sprang auf dem vorletzten Hügel in das Heck der Werks-Honda des Slowenen.

Gajser rätselte kurz nach der Zieldurchfahrt und meinte: «Ich habe keine Ahnung, was Prado da getan hat.»

Der Spanier gab sich eher zurückhaltend und sprach seinerseits von deutlich mehr Geschwindigkeit und von einem Rennunfall.

Tatsächlich war in der Wiederholung der Szene klar zu erkennen, dass Gajser, der angab, Prado plötzlich wieder hinter sich gehört zu haben, in der Luft die Spur gewechselt hatte und aus seiner Sicht nach rechts zog.

Dieses Manöver von Gajser machte den Crash für Prado nahezu unvermeidbar.

Maggiora wird daher interessant zu sehen sein, ob Prado etwas von seinem 66-Punkte-Rückstand abknabbern kann.

Schützenhilfe aus dem Hause Pierer Mobility AG (KTM, GASGAS, Husky) kann Prado nur bedingt erwarten, nachdem nun sicher ist, dass MXGP-Weltmeister Jeffrey Herlings 2022 weder in der WM noch in der US-Serie fahren wird.

Ergebnis Grand Prix von Lettland, Kegums

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 2-2

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-4

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 5-3

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-5

6. Alberto Forato (I), GASGAS, 4-9

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 8-6

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 7-8

9. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 14-7

10. Ben Watson (GB), Kawasaki, 13-10

11. Henry Jacobi (D), Honda, 10-14

12. Jorge Prado (E), GASGAS, 12-13

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 6:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 286

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 220, (-66)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 215, (-71)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 187, (-99)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 177, (-109)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 163, (-123)