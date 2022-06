Klasse! Henry Jacobi (Honda) gewinnt Quali-Race

Henry Jacobi holte in Ernée seine erste MXGP-Pole

Jacobi geht an Lapucci vorbei in Führung

Am Ende des Rennens kollidierte Jacobi mit einem überrundeten Fahrer und stürzte

Der deutsche JM Honda Pilot Henry Jacobi holte im Qualifikationsrennen von Ernée (Frankreich) seiner erste Pole-Position. Das Quali-Race wurde von mehreren Top-Piloten wegen der schlammigen Bedingungen boykottiert.

Der Start zum MXGP-Qualifikationsrennen verzögerte sich, da einige Fahrer wegen der schlammigen Bedingungen in Ernée nicht zum Qualifikationsrennen antreten wollten. Am Grid diskutierten die Fahrer mit den Offiziellen. Zuvor ging das MX2-Rennen bei ähnlichen Bedingungen allerdings ohne nennenswerte Probleme über die Bühne.

Schließlich entschieden sich einige Fahrer, nicht zum Qualifikationsrennen anzutreten, darunter WM-Leader Tim Gajser (Honda), Jorge Prado (GASGAS), Jeremy Seewer (Yamaha), Glenn Coldenhoff (Yamaha), Pauls Jonass (Husqvarna), Clavin Vlaanderen (Yamaha), Ruben Fernandez (Honda) und einige andere.

Einen solchen Boykott hat es in der jüngeren Geschichte der Motocross-WM nur ein einziges Mal gegeben. 2012 streikten beim Qualifikationsrennen in Mexiko mehrere Fahrer – damals wegen zu starker Staubentwicklung.

Das Qualifikationsrennen in Ernée wurde dann also doch mit erheblicher Verspätung und reduziertem Fahrerfeld gestartet. Den Holeshot gewann Fantic-Werksfahrer Nicholas Lapucci knapp vor JM Honda Pilot Henry Jacobi. Noch in der ersten Runde übernahm der Thüringer die Führung und zeigte erneut seine Stärken im Schlamm. Er setzte sich klar vom Rest des Feldes ab und führte zwischenzeitlich mit mehr als 30 Sekunden Vorsprung.

In den letzten beiden Runden hatte Jacobi noch eine Schrecksekunde zu überstehen, als ein zu überrundender Fahrer direkt vor ihm stürzte, er nicht mehr ausweichen konnte und ebenfalls stürzte. Jacobi konnte seine Fahrt fortsetzen und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 16 Sekunden vor Jeremy van Horebeek (Beta) und Brent van Doninck (Yamaha). Damit holte Henry Jacobi die erste Pole seiner MXGP-Karriere!

Von den Top-10-Piloten der WM waren in Ernée nur Maxime Renaux (Yamaha) und Brian Bogers (Husqvarna) gestartet. Renaux stürzte gleich zu Beginn des Rennens, kollidierte später aber im Zweikampf mit Jeremy van Horebeek und ging erneut zu Boden. Auch Bogers stürzte früh im Rennen. Die Zuschauer peitschten den französischen Lokalmatador Renaux immer wieder nach vorne, doch am Ende musste sich der Yamaha-Werksfahrer mit P4 zufriedengeben. Renaux dürfte für die Wertungsläufe am Sonntag auch als einer der Favoriten ins Rennen gehen.

Dieser Boykott legt eine Schwachstelle des Reglements offen und eine Auswertung dieses Vorgangs wird nun seitens der FIM erfolgen müssen. Die Leistung von Jacobi verdient in jedem Falle größten Respekt, denn er hat sich den Bedingungen gestellt und hat verdient gewonnen.

Die Meteorologen sagen für den morgigen Renntag eine Regenwahrscheinlichkeit von 50 Prozent voraus. Sollte es morgen erneut regnen, hat Jacobi beste Chancen, seine Pole in ein zählbares WM-Resultat umzumünzen. Sollte die Strecke aber abtrocknen, so werden die Boykotteure morgen wohl eher die Profiteure der aufgeheizten Situation sein, denn sie werden ganz normal am Startgatter stehen dürfen und die WM-Punkte im Rennen unter sich ausmachen.

«Ich habe die Diskussionen am Start nicht verstanden, denn ich fand die Strecke gar nicht so gefährlich», erklärte der Deutsche nach dem Rennen. «Ich kann natürlich nur für mich selbst sprechen. Klar, es gab nur eine gute Linie und man musste vorsichtig sein. Ich habe versucht, am Anfang zu pushen und war überrascht, als ich angezeigt bekam, dass ich schon einen Vorsprung von 30 Sekunden hatte.»

GASGAS-Werksfahrer Mattia Guadagnini war übrigens nicht unter den Streikenden. Der Italiener war im freien Training gestürzt und bekam von den Rennärzten als Vorsichtsmaßnahme keine Freigabe, weil er ein paar Minuten lang bewusstlos war.

Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Tom Koch qualifizierte sich auf P14 für die Wertungsläufe.

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Ernée (Frankreich)

1. Henry Jacobi (D), Honda

2. Jeremy van Horebeek (B), Beta

3. Brent van Doninck (B), Yamaha

4. Maxime Renaux (F), Yamaha

5. Benoit Paturel (F), Honda

6. Nicholas Lapucci (I), Fantic

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna

8. Giuseppe Tropepe (I), Husqvarna

9. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

10. Alvin Östlund (S), Yamaha

11. Christophe Charlier (F), Yamaha

12. Jordi Tixier (F), KTM

13. Miro Sihvonen (FIN), Honda

14. Tom Koch (D), KTM

15. Ivo Monticelli (I), Honda

16. Pierre Moine (F), Honda

17. Petar Petrov (BUL), Kawasaki

18. Brad Todd (GB), KTM

19. (DNF) Hardi Roosiorg (EST), KTM

20. (DNF) Ben Watson (GB), Kawasaki

21. (DNF) Valentin Guillod (CH), Yamaha

22. (DNF) Davy Pootjes (NL), Honda

...

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

Nicht angetreten wegen Boykott:

Tim Gajser (SLO), Honda

Jeremy Seewer (CH), Yamaha

Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

Jorge Prado (E), GASGAS

Pauls Jonass (LT), Husqvarna

Mitchell Evans (AUS), Honda

Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

Ruben Fernandez (E), Honda

Alberto Forato (I), GASGAS