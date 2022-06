Jeremy Seewer (Yamaha) gewinnt Lauf 1, Jacobi P4

Jeremy Seewer geht an Jorge vorbei in Führung

Erst am Ende des ersten Laufs von Ernée konnte Jeremy Seewer (Yamaha) das entscheidende Überholmanöver platzieren und seinen ersten Laufsieg der Saison feiern. Henry Jacobi erreichte mit P4 sein bestes Karriereergebnis.

10. Lauf der Motocross-WM in Ernée (Frankreich): Jorge Prado, der den Qualifikationslauf am Samstag boykottierte und von weit außen starten musste, zog dennoch den Holeshot und führte das Feld bis zur vorletzten Runde an. Hinter ihm suchte Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer nach neuen Linien und fand am Ende des Rennens den Weg am Spanier vorbei und fuhr zu seinem ersten MXGP-Laufsieg der Saison 2022.

Nach dem Start kam es in der ersten Kurve zu einer Karambolage, in die mehrere der Schönwetterfahrer verwickelt waren, die am Samstag nicht zum Qualifikationsrennen angetreten waren und deshalb von einer schlechteren Startposition aus ins Rennen gehen mussten. In den Crash verwickelt waren neben Glenn Coldenhoff, Mitch Evans und Pauls Jonass auch Maxime Renaux und WM-Leader Tim Gajser.

Gajser konnte nach diesem Zwischenfall aber schnell wieder nach vorne fahren und befand sich in der Schlussphase des Rennens bereits wieder auf Podiumskurs, doch er stürzte erneut und fiel auf Rang 5 zurück. Bei seiner Aufholjagd strauchelte er, kam von der Strecke ab und musste eine Abkürzung nehmen. Da er sich dadurch keinen Vorteil verschafft hat, wurde er dafür nicht bestraft.

Polesetter Henry Jacobi startete auf Rang 3 gut und befand sich bis zum Schluss des Rennens auf Podiumskurs. Von hinten rückte am Ende des Rennens Tim Gajser immer näher. Der Thüringer beging in einer Wellensektion einen kleinen Fehler, so dass Brent van Doninck Platz 3 übernehmen konnte. Jacobi kam auf Rang 4 ins Ziel – nicht nur das beste Rennen des Jahres sondern sein bestes Karriereergebnis. Trotzdem wird sich der Thüringer ein wenig ärgern, dass er erst ganz zum Schluss seine Podiumsplatzierung verlor. Jacobis bestes Karriereergebnis war bisher Rang 5 in Maggiora 2021. Zu Rang 4 in Ernée kann man dem Thüringer also nur gratulieren!

Sein bestes Karriereergebnis erreichte übrigens auch Brent van Doninck, der erstmals das Podium erreichte. Tom Koch (Kosak KTM) lag bis zur Hälfte des Rennens in den Punkterängen, ging dann aber auf Rang 21 leer aus. Koch absolvierte in Ernée sein erstes WM-Rennen nach seiner Bänder-OP. Husqvarna-Werksfahrer Brian Bogers konnte wegen einer Erkrankung nicht antreten.

Ergebnis MXGP Lauf 1, Ernée (Frankreich)

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Brent van Doninck (B), Yamaha

4. Henry Jacobi (D), Honda

5. Tim Gajser (SLO), Honda

6. Jeremy van Horebeek (B), Beta

7. Ruben Fernandez (E), Honda

8. Ben Watson (GB), Kawasaki

9. Maxime Renaux (F), Yamaha

10. Jordi Tixier (F), KTM

11. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

12. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

13. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

14. Benoit Paturel (F), Honda

15. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

16. Alvin Östlund (S), Yamaha

17. Miro Sihvonen (FIN), Honda

18. Ivo Monticelli (I), Honda

19. Hardi Roosiorg (EST), KTM

20. Nicholas Lapucci (I), Fantic

21. Tom Koch (D), KTM

22. Mitchell Evans (AUS), Honda

23. Brad Todd (GB), KTM

24. Pierre Moine (F), Honda

25. Petar Petrov (BUL), Kawasaki

26. (DNF) Christophe Charlier (F), Yamaha

27. (DNF) Giuseppe Tropepe (I), Husqvarna

28. (DNF) Alberto Forato (I), GASGAS

...

DNS: Brian Bogers (NL), Husqvarna

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda