Ernée: Lokalmatador Tom Vialle (KTM)

Geerts ging in einem Zuge an Längenfelder und Horgmo vorbei

Unter dem Jubel der französischen Fans gewann Lokalmatador und WM-Leader Tom Vialle den ersten MX2-Lauf in Ernée vor Jago Geerts (Yamaha) und Polesetter Simon Längenfelder (GASGAS).

10. Lauf der MX2-WM in Ernée (Frankreich): Die Wetterbedingungen haben sich am Sonntag deutlich verbessert und der legendäre Hang von Ernée war mit tausenden Zuschauern gefüllt, die eine einzigartige Atmosphäre verbreiteten. Schon vor dem Start zum ersten MX2-Lauf kam die Sonne heraus und die Strecke präsentierte sich in gutem Zustand. Polesetter Simon Längenfelder (GASGAS) zog den Holeshot, doch Kevin Horgmo (Kawasaki) übernahm die frühe Führung im Rennen.

Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts, der nach dem Start zum gestrigen Qualifikationsrennen gestürzt war und aufgeben musste, startete von einer schlechten Startposition von weit außen, katapultierte sich aber dennoch auf P4. Geerts startete unter starken Schmerzen im Schulterbereich, doch er kämpfte sich an Horgmo und Längenfelder vorbei auf Rang 2 und hatte Tom Vialle in Schlagdistanz, der unter dem Jubel der Fans die Spitze übernommen hatte. 10 Minuten vor Ultimo stürzte Geerts und verlor den Anschluss. Der Belgier konnte aber P2 verteidigen und erreichte Vialle in der vorletzten Runde erneut, doch er fand am Ende keinen Weg mehr am Lokalmatador vorbei. Dritter wurde Simon Längenfelder.

Eine erstaunliche Leistung zeigte Thibault Benistant (Yamaha), der seinen Motor am Start abwürgte und vom Ende des Feldes bis auf Rang 8 nach vorne fahren konnte. Auch Liam Everts (KTM) konnte auf Rang 6 wieder überzeugen.

Ergebnis MX2 Lauf 1 Ernée (Frankreich):

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Jago Geerts (B), Yamaha

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

5. Stephen Rubini (F), Honda

6. Liam Everts (B), KTM

7. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

8. Thibault Benistant (F), Yamaha

9. Isak Gifting (S), KTM

10. Andrea Adamo (I), GASGAS

11. Jan Pancar (SLO), KTM

12. Tom Guyon (F), KTM

13. Guillem Farres (E), KTM

14. Kay Karssemakers (NL), KTM

15. Kevin Brumann (CH), Yamaha

16. Tomas Kohut (SK), KTM

17. Jacub Teresak (CZ), KTM

18. Valerio Lata (I), KTM

19. Dorian Werle (F), KTM

20 Florent Lambillon (B), Suzuki

21. Marcel Stauffer (A), KTM

22. Petr Polak (CZ), Honda

23. Hakon Fredriksen (NOR), Honda

24. Pierre Goupillon (F), KTM

25. Filip Olsson (S), Husqvarna

26. Glen Meier (DK), KTM

...

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Jeremy Sydow (D), Husqvarna

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM