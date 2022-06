Simon Längenfelder (18) ging beim Heimrennen «all in»

Der Heim-GP in Teutschenthal war für Simon Längenfelder ein Hexenkessel. Der Red-Bull-GASGAS-Factory-Pilot zeigte im zweiten Lauf der Motocross-WM MX2, was in ihm steckt. Er setzte alles auf eine Karte.

Bereits am Samstag konnte Simon Längenfelder im Qualifikationsrennen mit einem sicheren vierten Platz sein Können unter Beweis stellen. Damit schien ein guter Start möglich, und genau so kam es dann auch im ersten Wertungslauf am Sonntag: Der GASGAS-Werkspilot schoss in den Top-5 um die erste Kurve und machte von Anfang an Druck. Nur leider wirkte der Druck auch gegen sich selbst, was zu vielen Fehlern führte.



«Im ersten Lauf hatte ich einen guten Start. Aber insgesamt war ich einfach zu langsam. Ich habe zu viele Fehler gemacht. Immer, wenn ich schneller fahren wollte, sind Fehler dazugekommen. Ich bin überhaupt nicht in meinen Rhythmus und Flow gekommen. Es hat leider nichts geklappt und dann kam ein kleiner Sturz noch dazu. Mit dem neunten Platz bin ich auch überhaupt nicht zufrieden», erklärte der 18-Jährige enttäuscht im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Das Ziel für den zweiten Wertungslauf war simpel und klar: Abliefern! Wieder zog der Bayer mit der Führungsgruppe in die erste Kurve und stabilisierte sich, nachdem er noch seinen Markenkollegen Andrea Adamo zügig überholt hatte. Dann folgte der Angriff von einem stark aufgelegtem Mikkel Haarup (Kawasaki), der aber vorerst einen Konter von Längenfelder verarbeiten musste.



«Im zweiten Lauf konnte ich einiges noch drehen. Der Start war wieder gut, aber ich musste mich zweimal überholen lassen. Ich habe es mir diesmal aber einfach nicht gefallen lassen und konnte wieder zurück überholen. Ich habe heute alles gesetzt, komplett all in und am Ende bin ich Vierter geworden. Das Level ist in der MX2 echt hoch. Ich bin perfekt gefahren und um dann noch mal eine oder zwei Sekunden schneller zu fahren wie Geerts oder Vialle … Hut ab. Wir sind da mittlerweile echt am MXGP-Level dran», zeigte sich der Wahlrömer zufriedener.

Die Positionen 9 und 4 ergeben 30 Punkte und in der Tageswertung Platz 5. Auch wenn der Abstand zu seinen Verfolgern etwas schrumpfte, behält Längenfelder den dritten Platz in der Gesamtwertung.



Einen Gruß richtete Längenfelder auch speziell an seine Fans im Talkessel: «Die Fans waren der Wahnsinn! Auch wenn das natürlich immer ein kleiner Druck ist, aber es ist richtig gut zu wissen, dass man die Leute im Rücken hat. Vielen Dank an alle, die da waren!»