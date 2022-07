Jeremy Seewer (Yamaha) siegt in Loket, Jacobi P14

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Jeremy Seewer (Yamaha) den Großen Preis der Tschechischen Republik in Loket vor Rückkehrer Maxime Renaux (Yamaha) und WM-Leader Tim Gajser (Honda).

Zweiter MXGP-Lauf, Großer Preis der Tschechischen Republik in Loket: GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado zog den Holeshot zum zweiten Lauf, doch bereits während der ersten Runde übernahm Jeremy Seewer (Yamaha) die Spitze. Sein Teamkollege Maxime Renaux blies ebenfalls zum Sturm. Renaux, der sich im Qualifikationsrennen im Talkessel mehrere Wirbel gebrochen hatte, zeigte sich bei seiner Rückkehr in Loket voll motiviert und konkurrenzfähig. Er nutzte einen Quersteher von Seewer und übernahm in der Auffahrt vom unteren Streckenteil. Nachdem der Franzose Seewer überholt hatte, kontrollierte er das Rennen von der Führungsposition aus.

Hakon Fredriksen flog in der Anfangsphase des Rennens am Ende der Boxengasse über den Lenker ab und musste ärztlich behandelt werden. Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre, der schon im ersten Lauf mit massiven Problemen haderte, trat zum zweiten Lauf gar nicht erst an und auch Husqvarna-Werksfahrer Pauls Jonass musste das Rennen aufgeben.

WM-Leader Tim Gajser (Honda) konnte der Spitze auf P3 hinter Renaux und Seewer folgen, kam aber nicht in Schlagdistanz. Mit einem 2-3-Ergebnis stand er auf dem dritten Podiumsplatz. Seewer genügte der zweite Platz für den Tagessieg in Loket – den zweiten Grand-Prix-Sieg in der laufenden Saison. «Für mich ist das ein vorweggenommenes Geburtstagsgeschenk», sagte der Schweizer, der morgen seinen 28. Geburtstag feiert. «Ich habe zu Beginn des zweiten Laufs einen kleinen Fehler gemacht. Das hat mir wahrscheinlich den Laufsieg gekostet. Aber ich bin zufrieden, denn ich habe heute viele Punkte mitgenommen. Der letzte Grand-Prix in Indonesien war so frustrierend für mich. » Mit diesem weiteren Sieg konnte Seewer GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado wieder vom zweiten Platz verdrängen.

Der Zweite auf dem Podium, Maxime Renaux freute sich über seinen Laufsieg: «Ich hatte in den letzten Wochen starke Probleme mit meinem Rücken und bin froh, dass ich jetzt so gut zurückkehren konnte.»

Tim Gajser verwaltete seinen WM-Vorsprung und zeigte sich am Ende des Tages ebenfalls zufrieden: «Ich haderte mit beiden Rennen. Meine Starts waren ganz gut. Zum Schluss gab es auf der Strecke sehr tiefe und harte Löcher. Das hat die Strecke schwierig gemacht. Ich wollte auf einer solchen Strecke ein nicht zu hohes Risiko eingehen.

Besonders im zweiten lauf zeigte Gaststarter Valentin Guillod (Yamaha) mit P9 im zweiten Lauf eine solide Leistung.

Henry Jacobi (Honda) startete auf P13, fiel aber am Ende auf P15 zurück, nachdem sein Teamkollege Ivo Monticelli von hinten nachrückte. Kosak-KTM-Pilot Tom Koch erreichte im zweiten Lauf auf P17 die Punkteränge.

Ergebnis MXGP Loket (Tschechische Republik)

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1-2

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-1

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-3

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-4

5. Jorge Prado (E), GASGAS, 5-5

6. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-6

7. Mitchell Evans (AUS), Honda, 6-7

8. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 10-8

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 8-11

10. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 13-9

11. Ben Watson (GB), Kawasaki, 9-13

12. Brent van Doninck (B), Yamaha, 14-12

13. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 33-10

14. Henry Jacobi (D), Honda, 16-15

15. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 11-DNS

16. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 12-31

17. Ivo Monticelli (I), Honda, 25-14

18. Benoit Paturel (F), Honda, 17-18

19. Romain Febvre (F), Kawasaki, 15-DNS

20. Alberto Forato (I), GASGAS, 24-16

21. Tom Koch (D), KTM, 21-17

22. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 19-19

23. Adam Sterry (GB), KTM, 18-27

...

DNS: Ruben Fernandez (E), Honda

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 13:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 577

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 452, (-125)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 442, (-135)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 410, (-167)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 399, (-178)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 342, (-235)

7. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 287, (-290)

8. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 287, (-290)

9. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 268, (-309)

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 239, (-338)

11. Mitchell Evans (AUS), Honda, 235, (-342)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 209, (-368)

13. Jordi Tixier (F), KTM, 186, (-391)

14. Alberto Forato (I), GASGAS, 177, (-400)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 165, (-412)

16. Brent van Doninck (B), Yamaha, 143, (-434)

...

22. Tom Koch (D), KTM, 57, (-520)