Jeffrey Herlings (KTM): «Haben über USA nachgedacht»

Herlings gab in Lommel fleißig Autogramme

KTM-Motocross-Superstar Jeffrey Herlings zeigte sich im Zuge des Lommel-GP-Wochenendes wieder in der Öffentlichkeit und berichtete über interne Pläne bei den Mattighofenern.

KTM hat nach dem Flandern-GP in Lommel wieder eine Weiche für die Zukunft gestellt. Liam Everts und Andrea Adamo werden 2023 in der Klasse MX2 für das Red Bull-KTM-Werksteam antreten. Tom Vialle wechselt kommendes Jahr überraschend in die USA.

Auch die niederländische Ikone Jeffrey Herlings war vor dem GP in Lommel im Zuge einer KTM-Pressekonferenz wieder zu sehen. Der Sandspezialist ist noch der regierende MXGP-Weltmeister und muss wegen seines komplizierten Fersenbruches die gesamte Grand Prix-Saison 2022 auslassen.

Herlings verrät: «Wir haben im April kurz darüber nachgedacht, in die USA zu gehen und dort die Outdoor-Serie zu bestreiten, weil es wegen der Verletzung für die WM schon zu spät war. Dann haben wir es aber bleiben lassen und gesagt, wir lassen alles ordentlich ausheilen. Außerdem musste ich noch am anderen Fuß eine OP durchführen lassen von einer Verletzung vor vier Jahren.»

Ein Jahr auszusetzen war für «The Bullet» dennoch eine sehr harte Entscheidung: «Ich habe im Mai wieder begonnen zu fahren. Aber dann war mir klar, dass ich noch weitere Zeit brauchen würde, um wieder die WM zu fahren. Mehr als ein paar GP-Siege wären somit nicht möglich gewesen. Ich will zukünftig lieber wieder ein komplettes Jahr in Angriff nehmen können.»