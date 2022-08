Hyvinkää: Tim Gajser (HRC) ist Weltmeister 2022!

Rang 6 in der Tageswertung genügte dem slowenischen HRC-Werksfahrer Tim Gajser im finnischen Hyvinkää zum vorzeitigen Gewinn der Motocross-WM 2022. Es ist bereits sein 5. WM-Titel.

Ein 6. und 7. Rang genügte HRC-Werksfahjrer Tim Gajser, um im finnischen Hyvinkää den WM-Titel 2022 vorzeitig zu gewinnen. Es ist bereits der 5. WM-Titel für den Slowenen. Bei noch 2 zu absolvierenden Grands-Prix in Frankreich und in der Türkei sind noch maximal 100 WM-Punkte zu vergeben. Gajser ist mit 104 Punkten Vorsprung uneinholbar.

«Ehrlich gesagt, war das ein sehr schwieriger Grand-Prix», gab der Slowene zu Protokoll. «Vor diesem Rennen ist der Druck so groß und die Strecke war wirklich nicht einfach. Ich haderte das ganze Wochenende, konnte nicht so locker fahren und war eher verkrampft. Nun bin ich froh, dass ich mein Ziel erreicht habe und ich freue mich auf die nächsten Rennen in Frankreich und in der Türkei.»

Die WM-Titel von Tim Gajser auf einen Blick:



2015 – MX2

2016 – MXGP

2019 – MXGP

2020 – MXGP

2022 - MXGP

Damit reiht sich Gajser in die Liste der fünffachen Motocross-Champions ein: Roger de Coster, Georges Jobé, Eric Geboers, Joel Smets und Jeffrey Herlings.

Ergebnis MXGP Hyvinkää (Finnland):

1. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 2-1

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 4-2

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-3

4. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 1-6

5. Brent van Doninck (B), Yamaha, 7-4

6. Tim Gajser (SLO), Honda, 6-7

7. Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-8

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 16 von 18:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 674, vorzeitig Weltmeister 2022

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 570, (-104)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 525, (-149)

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 517, (-157)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 506, (-168)

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 391, (-283)