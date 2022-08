Henry Jacobi (JM Honda): Guter Auftritt in Finnland

Der deutsche MXGP-Motocrosser Henry Jacobi zeigte vor allem im zweiten Rennen des finnischen Grand Prix in Hyvinkää eine starke Leistung und beendete das Rennen in den Top-10.

MXGP-Fahrer Henry Jacobi kann die Skandinavien-Tour der Motocross-WM mit einem positiven Schlusspunkt abschließen. Nach der Doppel-Null in Schweden nimmt der Thüringer aus dem JM-Honda-Team von Jacky Martens 21 WM-Punkte mit nach Hause.



Jacobi fuhr im ersten Rennen von Hyvinkää ein solides Rennen. Der Deutsche war nach Runde 1 auf Position 11 und kämpfte später gegen Markenkollege Ruben Fernandez mit der Werks-Honda. Im Finish wurde der JM-Honda-Fahrer von Calvin Vlaanderen (Gebben Yamaha) verdrängt, am Ende kam der 25-Jährige als Zwölfter ins Ziel.

Jacobi startete im zweiten Lauf von der 17. Position von außen prächtig und war nach der ersten Kurve Dritter. Nach dem Crash von Romain Febvre fuhr Jacobi zehn Minuten lang sogar hinter dem Niederländer Glenn Coldenhoff (Yamaha) auf Rang 2.



Jacobi zeigte in diesem Rennen im teils tiefen Sand guten Speed und fuhr nach einigen Minuten in Sektor 1 die schnellste Zeit. In dieser Phase nahm er die Einfahrt zum Waschbrett wie die Besten als Triple-Sprung. Nachdem er nach 15 Minuten einen Fehler beging und von Jeremy Seewer und Brian Bogers überholt wurde, riss beim Deutschen etwas der Faden.

In der WM-Tabelle konnte sich Jacobi mit den Punkten aus Finnland um eine Position verbessern und ist nun 15. Die letzten beiden Grands Prix der Saison 2022 finden in Frankreich und der Türkei statt.

Ergebnisse MXGP Hyvinkää (Finnland):

1. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 2-1

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 4-2

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-3

4. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 1-6

5. Brent van Doninck (B), Yamaha, 7-4

6. Tim Gajser (SLO), Honda, 6-7

7. Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-8

8. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 11-5

9. Alberto Forato (I), GASGAS, 8-11

10. Henry Jacobi (D), Honda, 12-9

11. Jorge Prado (E), GASGAS, 9-12

12. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 13-10

13. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 10-23 (DNF)

14. Harri Kullas (EST), Yamaha, 17-15

15. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 20-13

16. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 19-14

17. Ben Watson (GB), Kawasaki, 15-18

18. Mitchell Evans (AUS), Honda, 14-20

19. Tom Koch (D), KTM, 21-16

20. Alvin Östlund (S), Yamaha, 18-19

21. Ruben Fernandez (E), Honda, 16-24(DNF)

22. Jere Haavisto (FIN), KTM, 26-17

23. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 22-21

24. Ivo Monticelli (I), Honda, 25-22

25. Karel Kutsar (EST), KTM, 23-25 (DNF)

26. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 24-26 (DNF)

27. Miro Sihvonen (FIN), Honda, 27-

28. Benoit Paturel (F), Honda, 28-DNS

...

DNS: Kevin Brumann (CH), Yamaha

DNS: Jordi Tixier (F), KTM

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Adam Sterry (GB), KTM

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 16 von 18:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 674, vorzeitig Weltmeister 2022

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 570, (-104)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 525, (-149)

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 517, (-157)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 506, (-168)

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 391, (-283)

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 359, (-315)

8. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 352, (-322)

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 325, (-349)

10. Mitchell Evans (AUS), Honda, 272, (-402)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 265, (-409)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 252, (-422)

13. Brent van Doninck (B), Yamaha, 238, (-436)

14. Alberto Forato (I), GASGAS, 227, (-447)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 208, (-466)

16. Jordi Tixier (F), KTM, 197, (-477)

17. Romain Febvre (F), Kawasaki, 176, (-498)

18. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 176, (-498)

...

21. Tom Koch (D), KTM, 80, (-594)