Vizeweltmeister Seewer (Yamaha) zum furiosen Finish

Der Schweizer Jeremy Seewer war einer der Hauptdarsteller der phänomenalen letzten Runde im zweiten MXGP-Rennen von Frankreich am vergangenen Sonntag und hat den Vize-WM-Titel bereits gesichert.

Die letzte Runde am Sonntag in Saint-Jean-d’Angély und der packende Dreikampf zwischen Jorge Prado (Red Bull-GASGAS), Jeremy Seewer (Yamaha) und Weltmeister Tim Gajser (Honda) hat für viel Gesprächsstoff gesorgt.

Gajser überraschte Seewer und schließlich auch noch Prado, um das Rennen und somit auch den Grand Prix für sich zu entscheiden. «Am Ende des Tages Zweiter zu sein, war ein wenig enttäuschend», gestand Seewer, der auf der spektakulären Piste einige Triple-Sprünge wie kein anderer Fahrer bewältigte.

«Ich hätte diesen Grand Prix gewinnen und beide Läufe auf Rang 1 beenden können. Manchmal läuft der Rennsport für einen, manchmal halt eben nicht. Ich bin in beiden Rennen stark gefahren, konnte aber in Lauf 2 das Manöver für Platz 1 nicht durchziehen», fasste der Yamaha-Werksfahrer zusammen.

Seewer, der knapp an seinem vierten Grand Prix-Sieg der laufenden MXGP-Saison vorbeischrammte, räumte auch ein: «Tim Gajser ist am Ende sehr smart gefahren. Ich habe noch dazu in einer Passage einen schlechte Linienwahl getroffen und so hat er mich geschnappt.»

Fakt ist: Seewer wird somit die MXGP-Serie im Motocross 2022 zum dritten Mal in seiner Karriere als Vize-Weltmeister beenden. Dies steht bereits vor dem Finale im türkischen Afyon für den 28-Jährigen aus Bülach fest.

«Ich fühle mich im Moment sehr gut und bin happy, dass ich die WM nach ein paar Problemen zu Beginn der Saison auf P2 beenden kann. Ich freue mich jetzt auf die Türkei und das MXoN.» Insgesamt ist Seewer somit bereits zum fünften Mal Vize-Weltmeister.

Ergebnis MXGP Saint-Jean-d’Angély (Frankreich):

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-1

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1-3

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 4-2

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-5

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 5-4

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 6-8

7. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 8-7

8. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 11-6

9. Mitchell Evans (AUS), Honda, 7-11

10. Alberto Forato (I), GASGAS, 9-10

11. Ruben Fernandez (E), Honda, 12-9

12. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 14-12

13. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 13-14

14. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 15-13

15. Brent van Doninck (B), Yamaha, 10-22

16. Ben Watson (GB), Kawasaki, 17-17

17. Henry Jacobi (D), Honda, 16-18

18. Tom Koch (D), KTM, 19-16

19. Harri Kullas (EST), Yamaha, 22-15

20. Ivo Monticelli (I), Honda, 18-21

21. David Herbreteau (F), GASGAS, 21-19

22. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 20-20

23. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 23-DNS



MXGP WM-Stand nach WM-Runde 17 von 18:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 721, Weltmeister 2022

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 615, (-106)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 557, (-164)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 553, (-168)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 540, (-181)

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 406, (-315)

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 380, (-341)

8. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 379, (-342)

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 350, (-371)

10. Mitchell Evans (AUS), Honda, 296, (-425)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 265, (-456)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 260, (-461)

13. Alberto Forato (I), GASGAS, 250, (-471)

14. Brent van Doninck (B), Yamaha, 249, (-472)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 216, (-505)

16. Romain Febvre (F), Kawasaki, 212, (-509)

17. Jordi Tixier (F), KTM, 197, (-524)

18. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 190, (-531)

ferner:

21. Tom Koch (D), KTM, 87, (-634)