Türkei: Maxime Renaux (Yamaha) gewinnt Lauf 1

Polesetter Maxime Renaux (Yamaha) brachte sich durch seinen Laufsieg noch einmal in aussichtsreiche Position im Kampf um WM-Rang 3. Valentin Guillod (Yamaha) verfehlte das Podium nur knapp.

Erster MXGP-Lauf beim Großen Preis der Türkei in Afyonkarahisar: Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer gewann den Holeshot knapp vor Romain Febvre (Kawasaki) und Maxime Renaux (Yamaha), doch Seewer übernahm die frühe Führung im Rennen. In der zweiten Runde presste sich Mitchell Evans (Honda) an Seewer vorbei und führte das Rennen 8 Runden lang an.

In Runde 9 hatte Polesetter Renaux die Lücke zu Evans geschlossen und übernahm die Führung. Renaux kontrollierte das Rennen danach von der Spitze, während Glenn Coldenhoff nach einem Crash von P6 auf P9 und danach sogar auf P14 zurückfiel.

Auch Prado kam zu Beginn des Rennens nicht in Fahrt und rangierte rundenlang auf P8. Zwischen Prado, Coldenhoff und Renaux geht es in der Türkei immerhin noch um P3 in der WM. Renaux konnte nicht mehr tun, als an der Spitze zu fahren und brachte sich damit tatsächlich noch in eine aussichtsreiche Position, am Ende des Tages WM-Dritter zu werden. Vor dem Rennen hatte Renaux 17 Punkte Rückstand zu Prado. Nach dem ersten Lauf konnte Renaux satte 11 Punkte gegenüber Prado wettmachen und hat damit vor dem letzten Rennen nur noch 6 Punkte Rückstand zu Prado und Rang 3! Das wird beim letzten Rennen also noch einmal richtig spannend.

Eine phänomenale Leistung zeigte erneut Valentin Guillod (Yamaha): Der Schweizer startete im Bereich von Rang 6 und verbesserte sich im Rennen auf Rang 4, nachdem er Glenn Coldenhoff (Yamaha) und Romain Febvre (Kawasaki) überholen konnte. Danach schnappte sich Guillod noch Mitchell Evans, während sich Febvre zurück kämpfte. Nachdem Febvre in Runde 14 jedoch stürzte, befand sich Guillod plötzlich auf Rang 3. Erst in der letzten Runde rückte von hinten Weltmeister Tim Gajser (Honda) nach, der sich nach mäßigem Start von P11 aus nach vorn gekämpft hatte. Guillod wollte dem Weltmeister Paroli bieten und verhindern, dass er seinen Podiumsplatz auf den letzten Metern noch verliert. In der Steilkurve vor der Rhythmussektion riss er den Gashahn zu weit auf, rutschte mit dem Hinterrad weg und ging per Highsider zu Boden. Gajser, Guadagnini und Forato gingen vorbei und damit fiel Guillod auf den letzten Metern noch auf Rang 6 zurück.

Henry Jacobi (Honda) startete im Bereich von Rang 13 und kämpfte sich auf P11 nach vorne. Pauls Jonass (Husqvarna) konnte wegen einer Daumenverletzung, die er sich gestern im Qualifikationsrennen zugezogen hatte, nicht starten. Ruben Fernandez musste das Rennen nach einer Runde aufgeben.

Ergebnis MXGP Lauf 1, Afyonkarahisar:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Tim Gajser (SLO), Honda

4. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

5. Alberto Forato (I), GASGAS

6. Valentin Guillod (CH), Yamaha

7. Jorge Prado (E), GASGAS

8. Romain Febvre (F), Kawasaki

9. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

10. Brian Bogers (NL), Husqvarna

11. Henry Jacobi (D), Honda

12. Mitchell Evans (AUS), Honda

13. Alvin Östlund (S), Yamaha

14. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

15. Ben Watson (GB), Kawasaki

16. Ivo Monticelli (I), Honda

17. Nicholas Lapucci (I), Fantic

18. (DNF) Panagiotis Kouzis (GR), GASGAS

19. (DNF) Ruben Fernandez (E), Honda

...

DNS: Pauls Jonass (LT), Husqvarna

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Jeremy van Horebeek (B), Beta

DNS: Brent van Doninck (B), Yamaha

DNS: Harri Kullas (EST), Yamaha

DNS: Jed Beaton (AUS), Kawasaki

DNS: David Herbreteau (F), GASGAS

DNS: Kevin Brumann (CH), Yamaha

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

DNS: Jordi Tixier (F), KTM

DNS: Hardi Roosiorg (EST), KTM

DNS: Miro Sihvonen (FIN), Honda

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Adam Sterry (GB), KTM

WM-Stand vor dem letzten Lauf:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 741

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 637

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 571

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 565

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 560