Tim Gajser (HRC) gewinnt Türkei-GP, Prado WM-Dritter

Mit einem 3-2-Ergebnis gewann Weltmeister Tim Gajser (Honda) das Saisonfinale im türkischen Afyonkarahisar. Romain Febvre (Kawasaki) holt seinen ersten Laufsieg der Saison und Jorge Prado (GASGAS) wurde WM-Dritter.

Zweiter und entscheidender MXGP-Lauf zum Großen Preis der Türkei in Afyonkarahisar: Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux warf seine Chance auf ein WM-Podium schon in der ersten Runde weg, als er auf Rang 2 hinter Febvre liegend in einer schnellen Rechtskehre die Außenlinie nutzte, über das Vorderrad wegrutschte und zu Boden ging. Zu allem Übel war der Polesetter am unter seinem Bike eingeklemmt. Fast das ganze Feld zog an ihm vorbei und die Chance, dass er doch noch im letzten Rennen den 3. WM-Rang eroberte, schwanden, denn Jorge Prado war diesmal gut gestartet und rangierte in der Spitzengruppe. Renaux hätte in diesem letzten Rennen mindestens 6 Punkte aufholen müssen, um Prado noch abzufangen.

Nach seinem Crash konnte Renaux zwar schnell wieder Boden gutmachen. In Runde 5 war er schon vom Ende des Feldes auf P8 vorgefahren. Aber danach kam er nicht weiter. Jorge Prado rangierte auf Rang 2 hinter Romain Febvre und Tim Gajser brauchte dahinter mehrere Runden, um den Spanier in der langgezogenen schnelle Linkskurve vor der Boxengasse zu überholen.

Romain Febvre holte im letzten Rennen den Laufsieg und wurde mit einem 8-1-Ergebnis Dritter der Tageswertung. Es war der erste Laufsieg für Febvre in dieser Saison. Grand-Prix-Sieger wurde Weltmeister Tim Gajser mit einem 3-2-Ergebnis. Jeremy Seewer (Yamaha) stand mit einem 2-3-Ergebnis auf dem zweiten Podiumsrang.

Rang 4 im zweiten Lauf genügte Jorge Prado, um WM-Rang 3 abzusichern. WM-Platz 2 von Jeremy Seewer stand schon vorzeitig fest.

Valentin Guillod (Yamaha) startete erneut gut in den zweiten Lauf im Bereich der Top-6 und beendete den zweiten Durchgang auf Rang 9. Henry Jacobi hatte diesmal keinen guten Start, doch der Thüringer kämpfte sich von P16 auf P11 nach vorne. Die WM beendet Jacobi auf Gesamtrang 16. Tom Koch (KTM), der in Afyonkarahisar nicht startete, beendet die Saison mit 87 Punkten auf Rang 22 der Tabelle.

Damit ist die WM 2022 nach 18 Grands-Prix Geschichte. Mit Tim Gajser in der MXGP und Tom Vialle in der MX2 hat sie würdige und verdiente Weltmeister hervorgebracht. Die WM-Piloten bereiten sich jetzt auf den Saisonhöhepunkt in den USA vor, wo am 25. September in RedBud das Motocross der Nationen ausgetragen wird.

Ergebnis MXGP Afyonkarahisar:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 3-2

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-3

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 8-1

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 1-8

5. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 4-5

6. Jorge Prado (E), GASGAS, 7-4

7. Alberto Forato (I), GASGAS, 5-7

8. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 6-9

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 14-6

10. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 10-10

11. Henry Jacobi (D), Honda, 11-11

12. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 9-17

13. Ben Watson (GB), Kawasaki, 15-12

14. Alvin Östlund (S), Yamaha, 13-14

15. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 17-13

16. Mitchell Evans (AUS), Honda, 12-18

17. Ivo Monticelli (I), Honda, 16-15

18. Panagiotis Kouzis (GR), GASGAS, 18-16

19. Ruben Fernandez (E), Honda, 19-DNS

...

DNS: Pauls Jonass (LT), Husqvarna

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Jeremy van Horebeek (B), Beta

DNS: Brent van Doninck (B), Yamaha

DNS: Harri Kullas (EST), Yamaha

DNS: Jed Beaton (AUS), Kawasaki

DNS: David Herbreteau (F), GASGAS

DNS: Kevin Brumann (CH), Yamaha

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

DNS: Jordi Tixier (F), KTM

DNS: Hardi Roosiorg (EST), KTM

DNS: Miro Sihvonen (FIN), Honda

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Adam Sterry (GB), KTM

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 18 von 18:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 763

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 657, (-106)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 589, (-174)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 578, (-185)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 575, (-188)

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 428, (-335)

7. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 395, (-368)

8. Ruben Fernandez (E), Honda, 382, (-381)

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 350, (-413)

10. Mitchell Evans (AUS), Honda, 308, (-455)

11. Alberto Forato (I), GASGAS, 280, (-483)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 275, (-488)

13. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 265, (-498)

14. Romain Febvre (F), Kawasaki, 250, (-513)

15. Brent van Doninck (B), Yamaha, 249, (-514)

16. Henry Jacobi (D), Honda, 236, (-527)

17. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 204, (-559)

18. Jordi Tixier (F), KTM, 197, (-566)

19. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 190, (-573)

20. Alvin Östlund (S), Yamaha, 122, (-641)

21. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 100, (-663)

22. Tom Koch (D), KTM, 87, (-676)