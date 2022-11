Legende Stefan Everts: Alles Gute zum 50er!

Die belgische Motocross-Allzeit-Ikone Stefan Everts feiert am Freitag seinen 50. Geburtstag und blickt auf unzählige Höhen und Tiefen zurück.

Stefan Everts ist am Freitag 50 Jahre alt geworden. Der Belgier aus Neeroeteren schaffte bisher als einziger Fahrer der Geschichte das Kunststück, zehn WM-Titel einzufahren. Der Sohn von Harry Everts hat mittlerweile mit Sohn Liam einen Nachfolger in der eigenen Familie gefunden. Liam wird 2023 sein erstes Jahr im Team Red Bull-KTM in der MX2-Klasse absolvieren.

Everts selbst bestach in seiner aktiven Karriere durch seinen unglaublich sauberen Fahrstil, egal ob im Sand oder hartem Terrain. Ebenfalls eine Besonderheit: Everts holte WM-Titel für Suzuki, Kawasaki, Honda und Yamaha.

Der zweifache Familienvater hat aber auch Tiefen überwunden, wie in den vergangenen Jahren seine schwere Malaria-Erkrankung. Everts mussten im Zuge dessen in einigen Etappen gleich mehrere Zehen amputiert werden.

Auch sportlich lief es für «S72» nicht immer nach Wunsch. Nach seinem ersten WM-Titel 1991 (125ccm) im Suzuki-Team von Sylvain Geboers war er auch 1992 als Rookie in der 250er-Klasse WM-Leader, ehe ihn eine Verletzung stoppte. 1994 verlor Everts den Titel in einem Herzschlag-Finale in Gaildorf gegen den Südafrikaner Greg Albertyn (Suzuki).

Dasselbe Schicksal passierte Everts dann auch in der Saison 1998 im Duell gegen seinen Nachfolger bei Kawasaki de Groot, den Franzosen Seb Tortelli. Die Ära im Team seines Managers auf Husqvarna und mit Tabak-Millionen war ebenfalls ein Verletzungs-Fiasko, ehe Everts dann mit dem Wechsel zu Rinaldi-Yamaha wieder auf die Erfolgsspur kam.