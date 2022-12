Jeremy Seewer (Yamaha): Wieder neuer Mechaniker 24.12.2022 - 15:31 Von Johannes Orasche

© Yamaha Jeremy Seewer mit «Cippa» Rossini

Der Schweizer MXGP-Star Jeremy Seewer wird in der Saison 2023 im Yamaha-Werksteam wieder einen neuen Chefmechaniker an seiner Seite haben. Sein Kumpel und Mechaniker-Guru Luigi Rossini dockt bei F&H-Kawasaki an.