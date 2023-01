HRC-Manager: 450er-Honda dieses Jahr noch besser?

HRC-Manager Marcus Pereira de Freitas spricht über die anstehende Motocross-GP-Saison 2023, die im März in Argentinien beginnen soll, und die Stimmung im Werksteam der Japaner.

Tim Gajser hat für Honda 2022 den fünften WM-Titel in acht Jahren eingefahren – es war sein vierter in der höchsten Kategorie MXGP. Der 26-jährige Slowene aus der Nähe von Marburg ist längst der erfolgreichste Honda-Motocrosser auf WM-Parkett. Mit dem Spanier Ruben Fernández hat er 2023 einen neuen Teamkollegen.

«Obwohl wir aktuell noch keine Rennen haben, gibt es rundherum sehr viel Arbeit zu erledigen», erzählte HRC-Manager Marcus Pereira de Freitas. «Wir wollen sicher gehen, dass wir in der bestmöglichen Ausgangslage für die Saison 2023 sind. Es gibt immer Dinge, die man verbessern kann. Und es geht auch darum, Sachen einzuführen, die wir im Vorjahr gelernt haben. Im Moment herrscht eine Art Wartephase, weil wir den endgültigen Kalender noch nicht haben. Damit können wir noch nicht fixieren, wie wir die ersten WM-Runden angehen. Sobald es so weit ist, werden wir alles Systeme auf Go schalten.»

Bislang fehlen im Kalender drei GP-Schauplätze: Die Rennen am 26. März sind voraussichtlich auf Sardinien in Italien, für den 10. April (Ostermontag) steht die Schweiz zur Debatte. Und für den 1. Oktober ist ein weiterer Übersee-Event geplant, vermutlich in Südamerika.

Pereira de Freitas: «Wir haben eine super Gruppe von Sponsoren, mit denen es eine Freude ist zu arbeiten. Wir hatten auch sehr produktive Meetings für die kommende Saison, was immer ein wichtiger Prozess ist, um ein Team erfolgreich zu leiten. Tim und Ruben haben ihr Programm erledigt, auf und neben dem Motorrad. Beide sind sehr beeindruckt von den Verbesserungen, die uns mit der CRF450R gelungen sind, sie sind gespannt auf den Saisonstart. Klar arbeiten beide im Moment noch an der Rennform, da sie auch etwas Pause gemacht haben. Aber gesamt gesehen machen sie genau das, was sie tun müssen, um auf höchstem Niveau in die Saison zu starten.»

Provisorischer Kalender Motocross-WM 2023 (Stand: 11.1.)

12.03. - MXGP of Argentina, Villa La Angostura

26.03. - TBA

10.04. - TBA, WMX, EMX125

16.04. - MXGP of Trentino, Pietramurata (I), EMX125, EMX250

30.04. - MXGP of Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

07.05. - MXGP of Spain, Xanadu, WMX, EMX250

21.05. - MXGP of France, Villars-sous-Écot, WMX, EMX125

04.05. - MXGP of Latvia, Kegums, EMX125, EMX250

11.06. - MXGP of Germany, Teutschenthal, EMX125, EMX250

25.06. - MXGP of Sumbawa, Samota-Sumbawa (Indonesien)

02.07. - MXGP of Lombok, Lombok (Indonesien)

16.07. - MXGP of Czech Rep., Loket, EMX65, EMX85, EMX2t

23.07. - MXGP of Flanders, Lommel (Belgien), EMX250, EMXOpen

06.08. - MXGP of Finland, TBA, EMX125, EMX250

13.08. - MXGP of Sweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

20.08. - MXGP of the Netherlands, Arnhem, WMX, EMX125

03.09. - MXGP of Turkey, Afyonkarahisar, WMX, EMX250

17.09. - MXGP of Vietnam, Thanh Hoa

01.10. - TBA

15.10. - MXGP of Great Britain, Matterley Basin, EMX125, EMX250