MXGP-Kalenderplanung 2023: Ein weiterer Übersee-GP

In zwölf Wochen beginnt die Motocross-WM-Saison 2023, bei drei Grand Prix ist aber noch unklar, wo sie stattfinden werden. Das soll sich laut Giuseppe Luongo sehr bald ändern.

Als der Motorrad-Weltverband FIM und der MXGP-Serienvermarkter Infront Moto Racing im Oktober den ersten Entwurf für den Kalender der Motocross-WM 2023 präsentierten, fehlten einige wesentliche Details zu den total 20 geplanten Grand Prix: Die Austragungsorte für die Termine am 26. März, 8. April und 1. Oktober müssen noch verkündet werden (TBA, also «to be announced»).

Das nährte unter anderem die Hoffnungen auf eine Rückkehr des Schweizer MXGP-Events. In Italien war zudem von Verhandlungen mit Maggiora und Riola Sardo zu hören, denn tatsächlich fehlt noch ein Italien-GP im Terminkalender. Bisher ist nur der Trentino-GP in Pietramurata fixiert. Aber auch mit einer weiteren Übersee-Veranstaltung ist zu rechnen.

Nun erklärte Giuseppe Luongo, der Präsident von Infront Moto Racing, im Interview mit MXLarge.com: «Die ersten zwei ‚TBA‘ werden in Europa stattfinden und sehr bald bekanntgegeben werden. Der dritte wird ein Übersee-GP sein, der bis Ende Januar feststehen wird.»

Gerüchten zufolge sind Australien und Brasilien Kandidaten für einen weiteren Übersee-GP – neben den bereits im Kalender vertretenen Stationen in Argentinien, Indonesien und Neuzugang Vietnam.

«Ja, wir verhandeln mit vielen Organisatoren rund um die Welt und Australien und Brasilien sind zwei davon», bestätigte Luongo. «Wir hoffen, diese Vereinbarungen abzuschließen, weil beide Länder sehr wichtige Märkte sind. Es wäre fantastisch, in diese Länder zurückzukehren.»

Provisorischer Kalender der Motocross-WM 2023 (Stand: 10.10.2022)

12. 03. - MXGP of Argentina, Villa La Angostura

26. 03. - TBA

08. 04. - TBA, WMX, EMX125

16. 04. - MXGP of Trentino, Pietramurata (I), EMX125, EMX250

30. 04. - MXGP of Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

07. 05. - MXGP of Spain, Xanadu, WMX, EMX250

21. 05. - MXGP of France, Villars sous Ecot, WMX, EMX125

04. 05. - MXGP of Latvia, Kegums , EMX125, EMX250

11. 06. - MXGP of Germany, Teutschenthal, EMX125, EMX250

25. 06. - MXGP of Sumbawa, Samota-Sumbawa (Indonesien)

02. 07. - MXGP of Lombok, Lombok (Indonesien)

16. 07. - MXGP of Czech Rep., Loket, EMX65, EMX85, EMX2t

23. 07. - MXGP of Flanders, Lommel, EMX250, EMXOpen

06. 08. - MXGP of Finland, TBA, EMX125, EMX250

13. 08. - MXGP of Sweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

20. 08. - MXGP of the Netherlands, Arnhem, WMX, EMX125

03. 09. - MXGP of Turkey, Afyonkarahisar, WMX, EMX250

17. 09. - MXGP of Vietnam, Thanh Hoa

01. 10. - TBA

15. 10. - MXGP of GB, Matterley Basin, EMX125, EMX250

Weitere Termine:

09. 07. - Junior Motocross World Championship, Bukarest

22. 10. - Motocross of Nations, Ernée

08. 10. - Motocross of European Nations, TBA