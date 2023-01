HRC ist überzeugt: Tim Gajser geht den perfekten Weg

Honda-Motocross-Manager Marcus Pereira de Freitas spricht im Zuge der Vorbereitungen für die Saison 2023 über die Herangehensweise von MXGP-Weltmeister Tim Gajser.

Marcus Pereira de Freitas hat bei der Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte des größten Motorrad-Herstellers, in der Sektion Motocross den Job des britischen Urgesteins Roger Harvey übernommen und feierte mit Tim Gajser bereits zwei WM-Titel. Der Brasilianer spricht in den höchsten Tönen über seinen Musterpiloten, den mittlerweile fünffachen Weltmeister aus Slowenien.

«Tim ist so unglaublich fokussiert, wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass er für sich nicht genau das Richtige tut», hielt Pereira de Freitas fest. «Natürlich werfen wir auf alles Mögliche ein Auge, aber er ist das perfekte Beispiel eines Profis. Wir vertrauen ihm voll und überlassen es ihm deshalb selbst herauszufinden, was für ihn funktioniert und was nicht. Seine eigene Rennstrecke, das TIGA 243-Land, war ein sehr wichtiger Schritt für Tim. Er kann selbst steuern, wann er auf dem Motorrad trainieren möchte und wann nicht. Er muss sich über keine anderen Fahrer Gedanken machen und ob eine Strecke geöffnet ist oder nicht. Er kann somit exakt das machen, was für ihn in der Vorbereitung notwendig ist. Und er konzentriert sich voll darauf, dass diese Sachen funktionieren.»

Der Teammanager weiß: «Tim hatte eine ziemlich stressige Off-Season mit dem Trip nach Japan und diversen Auszeichnungen, die kommen, wenn man fünf Titel gewonnen hat. Aber wir sind sehr stolz, wie er das angegangen ist. Wir wissen, dass er beim ersten Fallen des Startgatters in der exakt richtigen Position sein wird.»

Provisorischer Kalender Motocross-WM 2023 (Stand: 13.1.)

12.03. - MXGP of Argentina, Villa La Angostura

26.03. - TBA

10.04. - TBA, WMX, EMX125

16.04. - MXGP of Trentino, Pietramurata (I), EMX125, EMX250

30.04. - MXGP of Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

07.05. - MXGP of Spain, Xanadu, WMX, EMX250

21.05. - MXGP of France, Villars-sous-Écot, WMX, EMX125

04.05. - MXGP of Latvia, Kegums, EMX125, EMX250

11.06. - MXGP of Germany, Teutschenthal, EMX125, EMX250

25.06. - MXGP of Sumbawa, Samota-Sumbawa (Indonesien)

02.07. - MXGP of Lombok, Lombok (Indonesien)

16.07. - MXGP of Czech Rep., Loket, EMX65, EMX85, EMX2t

23.07. - MXGP of Flanders, Lommel (Belgien), EMX250, EMXOpen

06.08. - MXGP of Finland, TBA, EMX125, EMX250

13.08. - MXGP of Sweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

20.08. - MXGP of the Netherlands, Arnhem, WMX, EMX125

03.09. - MXGP of Turkey, Afyonkarahisar, WMX, EMX250

17.09. - MXGP of Vietnam, Thanh Hoa

01.10. - TBA

15.10. - MXGP of Great Britain, Matterley Basin, EMX125, EMX250