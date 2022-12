Simon Längenfelder (GASGAS): Training auf Zweitakter

Der deutsche MX2-Motocross-Hoffnungsträger Simon Längenfelder streute in den letzten Trainingssessions im alten Jahr auch einige Stints mit dem Zweitakt-Motorrad ein.

Red Bull-GASGAS-Ass Simon Längenfelder hat die abgelaufenen MX2-WM auf Rang 3 beendet und ist der wohl aussichtsreichste deutsche Motocrosser der Gegenwart im MXGP-Paddock. Der 18-jährige Regnitzlosauer trainierte in seiner Wahl-Heimat Italien bis zuletzt noch auf dem Motorrad.

Dabei hatte Längenfelder auch beste Gesellschaft. In der Vorwoche war nämlich Red Bull-KTM-Superstar Jeffrey Herlings (28) erstmals zu einem Trainingscamp nach Italien gekommen und schuftete dort unter Aufsicht des neuen KTM-Teammanagers Tony Cairoli.

Zuletzt streute Längenfelder dann in Malagrotta auch etwas Abwechslung in sein Programm und wetzte mit dem 125er-Zweitakt-Bike um die Piste. Der Deutsche fand sichtlich Lust am wendigen GASGAS-Zweitakter und jagte das Bike immer wieder in den Drehzahlgrenzbereich, genauso wie beim GASGAS-Medien-Event im Oktober in Maggiora.

In der Struktur der De Carli-Mannschaft gibt es einige Neuerungen. Nachdem Patron Claudio De Carli bei der Pierer-Gruppe den Job des Motocross-Renndirektor übernommen hat, ist nun sein Sohn Davide in die Position des GASGAS-Teammanagers aufgerückt.

Gemeinsam mit seiner Freundin Malin – sie sind seit zwei Jahren liiert – hat sich Längenfelder bereits vor einem Jahr in Rom am Teamsitz der De Carli-Truppe angesiedelt. Für die kommende MX2-Saison zählt der Deutsche definitiv zu den Anwärtern auf einen Top-3-Rang in der WM-Tabelle.

Die Weihnachtstage verbringt das Paar wieder zu Hause in Deutschland. Dort bekam Längenfelder nun passend zur Weihnachtszeit vom Shop in Eisenach ein nagelneues Cube-Mountainbike zur Verfügung gestellt.