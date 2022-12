Mike Gwerder: Mit WZ-KTM in die MX2-WM

Das Schweizer Talent Mike Gwerder wird in der nächsten Saison für das WZ Racing Team europäischen Läufe der MX2-WM bestreiten. Der neue Vertrag wurde an seinem 20. Geburtstag unterschrieben.

«Ich habe einen Vertrag für ein weiteres Jahr mit WZ Racing KTM unterschrieben», erklärte Gwerder an seinem 20. Geburtstag über die sozialen Medien. «Wir werden den nächsten Schritt in die MX2-Weltmeisterschaft machen. Ich bin super glücklich und so dankbar, dass dies möglich ist.»

Werder erklärt weiter: «Mein besonderer Dank gilt KTM und WZ Racing, die nach einer so unglücklichen Saison immer noch an mich geglaubt haben. Ihr seid der Grund, dass ich nun meinen Traum verwirklichen kann. Nichts ist besser, als an meinem Geburtstag einen neuen Vertrag zu erhalten. Jetzt bin ich auf dem Weg nach Spanien, um endlich meine ersten Runden auf dem neuen Motorrad zu verbringen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und wünsche alles Gute.»