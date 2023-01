Offiziell: Frauenfeld im Motocross-WM-Kalender 2023!

Der Motorrad-Weltverband FIM und WM-Promoter Infront Moto Racing präsentierten soeben ein Kalender-Update für die Motocross-WM-Saison 2023: Am Osterwochenende ist der MXGP-Tross in der Schweiz zu Gast.

Schweizer Motocross-Fans dürfen sich freuen: Wie erhofft wird erstmals seit 2018 wieder ein «MXGP of Switzerland» ausgetragen. Die Strecke in Frauenfeld soll komplett neu sein, auch der Termin ist für den WM-Zirkus ungewohnt: Gefahren wird am Samstag, 8. April und am Ostermontag, 10. April. Das Programm mit den Trainings-Sessions und Qualifying-Rennen am Samstag bleibt unverändert, die Rennen werden dann am Montag statt wie üblich am Sonntag ausgetragen.

Ebenfalls bestätigt wurde die zweite Station im Kalender: Am 26. März steht nun Riola Sardo auf Sardinien im Kalender. Eine weitere Änderung betrifft den Finnland-GP, der um eine Woche auf den 30. Juli vorgezogen wird. Wie schon im Vorjahr wird der Event auf der Sandstrecke von Hyvinkää stattfinden, auch das steht jetzt fest.

Ein Austragungsort fehlt im MXGP-Kalender allerdings noch immer: Am 1. Oktober wird voraussichtlich noch ein Übersee-GP angesetzt, vermutlich in Südamerika oder in Australien.

Kalender Motocross-WM 2023 (Stand: 13.1.)

12.03. - MXGP of Argentina, Villa La Angostura

26.03. - MXGP of Sardegna, Riola Sardo (I); WMX, EMX250

10.04. - MXGP of Switzerland, Frauenfeld; WMX, EMX125

16.04. - MXGP of Trentino, Pietramurata (I); EMX125, EMX250

30.04. - MXGP of Portugal, Águeda; EMX125, EMX250

07.05. - MXGP of Spain, Xanadú; WMX, EMX250

21.05. - MXGP of France, Villars-sous-Écot; WMX, EMX125

04.06. - MXGP of Latvia, Kegums; EMX125, EMX250

11.06. - MXGP of Germany, Teutschenthal; EMX125, EMX250

25.06. - MXGP of Sumbawa, Samota-Sumbawa (Indonesien)

02.07. - MXGP of Lombok, Lombok (Indonesien)

16.07. - MXGP of Czech Rep., Loket; EMX65, EMX85, EMX2t

23.07. - MXGP of Flanders, Lommel (B); EMX125, EMXOpen

30.07. - MXGP of Finland, Hyvinkää; EMX125, EMX250

13.08. - MXGP of Sweden, Uddevalla; EMX125, EMX250

20.08. - MXGP of the Netherlands, Arnhem; WMX, EMX250

03.09. - MXGP of Turkey, Afyonkarahisar; WMX, EMX250

17.09. - MXGP of Vietnam, Thanh Hoa

01.10. - TBA

15.10. - MXGP of Great Britain, Matterley Basin; EMX125, EMX250

Weitere Termine:

09.07. - Junior Motocross World Championship, Bukarest (RO)

22.10. - Motocross of Nations, Ernée (F)